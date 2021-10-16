裝瘋看診騙取「約會強暴丸」　室友醒來驚知被他侵犯怒了

▲男子用藥物把室友迷昏，再以生殖器摩擦肛門猥褻，造成室友身心受創。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子迷戀室友的肉體，聽從身邊友人的建議，裝病跑去精神科診所接受治療，進而取得「FM2」（俗稱迷姦藥），摻入室友的飲料中，待其陷入昏迷，男子立即脫褲準備性交，由於手邊沒有潤滑劑，最後以生殖器不斷摩擦室友的肛門直到高潮！事後室友發現自己被男人侵犯，深感羞恥與憤怒，堅決提告。

事情發生在去年11月，李姓男子想跟室友發生關係，透過社群軟體跟其他朋友討論，後來決定了這場「迷昏計」，李男先跑去精神科診所請醫師開藥，拿到7顆FM2的當天晚上，將藥摻入室友的飲品、湯品中。

室友昏迷後，李男脫下自己跟室友的衣褲，並開始撫摸胸部、大腿，再用生殖器摩擦室友肛門直到射精，結束後整理現場。後來室友借用李男手機，無意間發現了李男跟其他友人的對談，得知變態的計畫，且手機裡還保有自己被偷拍的下半身裸照，他又氣又羞恥，含淚提告。

新北地院認為，李男為圖一己性慾滿足，以欺瞞方式使室友施用毒品，再對其強制猥褻，造成嚴重的身心創傷，審酌李男犯後積極表達歉意，已與室友達成和解，最後依欺瞞方式使人施用第三級毒品罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並須提供60小時義務勞務，可上訴。

※FM2無色無味且藥效強，15分鐘左右就能讓人陷入昏睡，一般又被稱為迷姦藥