不只46條人命！城中城還有18寵物葬火窟　高市府辦超渡法會

▲高市府舉辦寵物超渡法會，替不幸罹難動物祈福。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

農業局指出，城中城火災造成重大傷亡，市府第一時間即投入大量資源全力搶救，但工作人員清查火場時發現，現場仍留有許多不幸罹難犬貓等動物遺體，令人十分不捨。

而愛貓的陳其邁也能感受飼主傷心焦急情緒，指示各相關單位會同受災戶進入火場清理家中物品同時，如有需協助找尋獲處理往生寵物遺體，應全力配合，並妥善辦理後續安置措施。

▲高市府舉辦寵物超渡法會，替不幸罹難動物祈福。（圖／高雄市政府）

農業局長張清榮表示，本次超渡法會感謝民間寵物相關業者及動保團體全力支援協助，法會現場並特別設案擺放鮮花祭品，並由6位法師引領罹難寵物飼主及相關單位團體代表等人員虔誠助念，眾人誠心期盼所有往生動物靈體都能得到慰藉，並依循善念早日輪迴轉生。

動保處長葉坤松說，目前了解，城中城火警造成18隻寵物死亡，動物的生命也是生命，今日超渡法會有2位飼主參與。

▲▼供桌上擺著肉包、糖果等供品，牌位則寫有寵物名字。（圖／高雄市政府）

農業局表示，為秉持人道精神，並維護動物生命尊嚴，並撫慰本次火災事件中不幸罹難犬貓等動物靈體，農業局主動協調民間寵物殯葬業者「寵物天堂」於19日上午吉時聯合舉辦超渡法會，高雄市動物福利協會、高雄市關懷流浪動物長照協會、高雄市流浪動物保育協會、嗡嗡嗡動保協會、台灣愛狗人協會、高雄市寵物商業同業公會、高雄市飼料及動物用藥商業同業公會、高雄市獸醫師公會等民間團體也均派代表到場參加法會，場面莊嚴隆重。

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