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南韓「女排甜心」曝已婚！丈夫淚訴遭妻家暴　娶到恰查某精神崩潰

▲▼南韓「排球甜心」李多英被丈夫控訴家庭暴力。（圖／翻攝自李多英推特）

▲南韓「排球甜心」李多英被丈夫控訴家庭暴力。（圖／翻攝自李多英推特）

記者羅翊宬／編譯

南韓排球雙胞胎女選手李在英（이재영）、李多英（이다영）被大眾稱為「排球甜心」，原本她們前途一片看好，豈料今年2月卻被爆料曾長期霸凌同學，最後被迫離開南韓、轉籍前往希臘。李多英的丈夫更透露，遭受妻子言語暴力，婚姻生活比地獄還慘，如今只能定期前往精神科接受治療。

根據韓媒《朝鮮日報》，李多英其實是已婚的人妻，她與丈夫A某僅交往3個月便決定於2018年4月14日登記結婚，只是兩人的婚姻生活並不像外界所期待的幸福美滿。相反地，A某還時常遭受到李多英的言語暴力，火爆的脾氣讓A某忍無可忍，最後決定向媒體公開他與李多英之間的對話紀錄。

《朝鮮日報》旗下所設立的電視台TV朝鮮在昨（8）日的報導中指出，A某在手機通訊軟體Kakao Talk上的通訊錄將李多英稱為「老婆♥」，然而看似甜蜜美滿的夫妻生活，卻在點開對話內容的同時心碎一地，因為李多英不斷以極其粗俗、具侮辱性的字眼與A某對話，不僅辱罵A某的父母與家人，還不斷提出離婚要求。

▲▼李多英常使用侮辱性字眼與丈夫對話。（圖／翻攝自Youtube@뉴스TVCHOSUN）

▲李多英常使用侮辱性字眼與丈夫對話。（圖／翻攝自Youtube@뉴스TVCHOSUN）

李多英在訊息中表示，「只要我鐵了心，不管是什麼我都能做到！把我的照片全部刪掉，只要雇用律師提起訴訟就行，我媽也叫你這樣做！或是你隨便用一個人，把你XX給丟掉......，正準備（離婚）。」

而李多英也在Instagram的私人訊息函內向A某表示，「給我滾、把我的照片都刪掉，你他X的給我心臟麻痺死掉吧！我真的不想再跟你這種XX繼續生活，所以之後我會準備提起離婚訴訟。」

A某向媒體表示，他根本不曉得李多英常常暴怒、向他罵髒話的理由。另外，A某也透露，某次約定好7點開車去宿舍接李多英，結果因為7點01分抵達、只晚了1分鐘，便點燃李多英的熊熊怒火。

▲▼李多英性格火爆。（圖／翻攝自李多英推特）

▲李多英性格火爆。（圖／翻攝自李多英推特）

而李多英時常充滿暴力舉動，甚至在父母拜訪住處的同時，去廚房拿起菜刀與姊姊李在英發生爭執，「明明李多英和我的身高沒差多少（李多英身高179公分、體重60公斤），可能她力氣很大吧，在推擠的時候真的力氣很大。」

A某拿出今年8月30日的院方診斷證明書，表示自己婚後飽受憂鬱症、恐慌障礙、失眠所苦，目前正定期前往精神科接受治療；原本雙方透過律師協調離婚，然而在校園霸凌爭議爆發後，便等不到李多英的答覆。

TV朝鮮多次試圖與李多英取得聯繫，卻遲遲等不到對方回覆；至於其雙胞胎姊姊李在英則無奈表示，「這我沒辦法確認耶，請你們別再這樣（打電話）！我要掛電話了。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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