到河邊取水可能被性侵！馬拉威社區建造水井　5分鐘能取乾淨水

▲馬拉威過去婦女們都要揹著孩子、頭頂水桶，長途跋涉至少半小時，才能到社區外的河流取水。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

擁有乾淨的水源對台灣來說理所當然，不過在非洲馬拉威坎培薩社區，過去婦女們都要揹著孩子、頭頂水桶，長途跋涉至少半小時，才能到社區外的河流取水，途中還可能遭遇性暴力，辛苦取得的水也不乾淨；如今終於新建水井和供水系統，讓村民每天只要花不到5分鐘就能取得乾淨水。

台灣世界展望會「社區希望計畫」在馬拉威坎培薩社區服務已進入第3年，在當地建造水井、供水系統，改善社區水資源暨衛生環境，也協助建造學校、提升當地教育，並宣導兒童保護概念，降低童婚、童工發生率。

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▲台灣世界展望會透過社區希望計畫，在坎培薩齊蒙鳩社區建造嶄新的水井和供水系統，讓村民就近取用乾淨水資源。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會表示，素有「非洲溫暖之心」美譽的馬拉威，居民和善親切，然而基礎建設不彰，尤其坎培薩社區仍有一半以上居民取用未受保護的水源，而從前社區婦女還必須揹著孩子、頭頂水桶，長途跋涉至少半小時，才能到社區外的河流取水，辛苦取得的水也不乾淨。近期，台灣世界展望會透過社區希望計畫，在坎培薩的齊蒙鳩社區建造嶄新的水井和供水系統，讓村民就近有水井取用乾淨水資源。



村落發展委員會主席表示，「過去我們們去河流取水，和動物一起用水，居民都很容易腹瀉；而女人和孩子需到遙遠的河邊取水，也有遭受性暴力的危險，現在村莊內就有水井了，每天花不到5分鐘就有乾淨水；所以我們很謝謝世界展望會的幫助。」

▲現在村莊內就有水井，每天花不到5分鐘就有乾淨水。（圖／台灣世界展望會提供）

村莊內的婦女瓦倫提娜（Valentina）也說，以前每天都要非常早起，花很多時間走到河邊取水，現在水井就在家裡附近；小孩不用因為幫忙取水而犧牲上學的時間。因為有了水井，還能夠在家中後面有一個小菜園。社區居民也成立水資源管理委員會，共同維護、管理水源。



社區內新建供水系統，現提供6個水站乾淨水，每個水站有4個水龍頭，讓社區孩童在校園內進行手部清潔，加強衛生、防疫新冠肺炎。而校園內也新建了7間廁所，讓過去因為學校沒廁所、經期無法清潔的青少女，增加到校的意願，穩定就學。

▲▼每個水站有4個水龍頭，讓孩子能洗手，校園內也新建了7間廁所。（圖／台灣世界展望會提供）





台灣世界展望會目前在寮國、越南、蒙古、斯里蘭卡、馬拉威的脆弱社區展開「社區希望計畫」，回應當地迫切需求，和居民攜手合作各項社區發展工作，打造更好的生活環境，幫助脆弱社區邁向自立、永續成長，也邀請民眾每月定期捐款、成­為社區之友，陪伴脆弱社區的居民和孩童改善健康、接受教育、脫離貧窮並發展社區建設。