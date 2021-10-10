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14歲女只差幾分鐘就嫁給陌生人！印度「女孩力量」社團阻止童婚

▲▼在COVID-19疫情期間，印度西孟加拉邦的慕蘇米﹙Mousumi﹚和其他女孩自發地組成「女孩力量」，拯救差點被童婚的少女。（圖／台灣世界展望會提供）

▲印度女孩慕蘇米﹙Mousumi﹚自發組成「女孩力量」社團，拯救差點被童婚的少女。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

10月11日為聯合國訂立「國際女童日」，台灣世界展望會近來分享聯合國統計數據，全球15-19歲的女孩，有近4分之1沒有接受教育，也沒有工作，而同齡男孩只有10分之1相同遭遇。童婚問題也相當嚴重，其中一次在印度，展望會工作人員緊急抵達現場時，一名14歲女童正被梳妝、更衣，再晚幾分鐘就被迫嫁給素昧平生的陌生人。

▲▼台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

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▲10/11國際女童日，呼籲大眾對性別議題的重視和關心。（圖／台灣世界展望會提供）

印度受到COVID-19衝擊後，導致學校停課、生計銳減，西孟加拉邦的慕蘇米﹙Mousumi﹚發現，學校被關閉，許多家庭無法正常工作，「很多父母急著把女兒嫁出去。」她是展望會的資助童，曾參加展望會舉辦的方案，進而認識兒童權益。

看著家鄉的「童婚潮」漸長，慕蘇米就和其他女孩們自發組成「女孩力量」（girl power）社團，合力打擊童婚及虐童，平常女孩們在家聽到大人半夜悄悄談論別家婚事，就會趕快通報尋求幫助。其中一次，展望會工作人員緊急抵達現場時，一名14歲女童正被梳妝、更衣，再晚幾分鐘，就要被迫嫁給素昧平生的陌生人。 

現在慕蘇米的村中，幾乎沒有「女孩力量」不知曉的童婚情事，甚至其他村落的女童也前去求助，她們還會幫助家長們理解，童婚是犯法，以及對女孩的負面影響。

而世界展望會也在印度各地陸續成立「女孩力量」，包括在人口販運猖獗的西孟加拉邦，2年內就組成291個女孩社團，幾個月下來，慕蘇米在搶救許多女孩的過程中，更堅定將來成為律師的志向，她告訴展望會工作人員，「我要替弱勢倡議，幫助更多有需要的女孩，我的夢想是讓童婚、童工與人口販運能在家鄉絕跡。」 

▲▼4歲成為世界展望會資助童的朵拉，10歲加入兒童論壇還被推舉為領袖，與社區領袖、學校及執法單位合作，至今已成功阻止600多件可能的童婚悲劇。（圖／台灣世界展望會提供）

▲4歲成為世界展望會資助童的朵拉，10歲加入兒童論壇，與許多單位合作，至今已成功阻止600多件可能的童婚悲劇。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會提到，即使於法不容，在孟加拉仍有近6成女童在未滿18歲時結婚，朵拉﹙Dola﹚也差點在12歲時成為其中之一，「媽媽拚盡全力保護我，想證明女孩除了走入家庭，還能走得更遠、更精采。」她的媽媽在13歲就結婚，不僅被迫放棄成為銀行員的夢想，更在婚姻中遭受嚴重的身心暴力。
  
而朵拉在4歲成為世界展望會的資助童，10歲時就加入倡議終結童婚的兒童論壇。這群兒童論壇的孩子們，與社區領袖、學校校長、執法單位合作，至今已成功阻止600多件可能的童婚悲劇，朵拉則被推舉為兒童論壇領袖。 

朵拉提到，他們藉由海報、活動、社群媒體，宣導兒童權利及童婚的危害，至今已影響超過7萬名兒童了解自身權利。目前16歲的她，夢想未來能成為一名記者，並打造一個童婚通報平台，讓所有求助都能被及時聽見、獲得援手，「現在我們正致力終結孟加拉的童婚，而未來，我們想讓童婚在全世界絕跡！」

▲▼台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

根據聯合國統計，全球15-19歲女孩有近4分之1沒有工作，也未能上學、培訓，卻僅10分之1同齡男孩有相同遭遇。台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，世界排名前10名經濟落後國家的童婚率皆相當高，人民的識字率極低，如尼日有7成5的女孩進入童婚，而剛果則有許多人口被迫販運、性剝削的問題，更伴隨暴力對待。

許多未成年女孩們在身心尚未成熟，便成為小媽媽，過早懷孕造成身心危害，或面臨孕產期感染等風險，也因缺乏養育下一代的知能，日後又提早嫁出女兒，複製貧窮的世代循環。李紹齡說，「在我們講話當下，這一分鐘就有22個女孩正步入童婚。」而展望會也曾在緬甸邊境搶救差點被童婚的9歲小女孩。

▲▼台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲世界展望會在各計畫區栽培的女孩，讓她們漸漸長出自信，有能力打破因循習俗及保護其他女孩，甚至促成家庭和社區的轉變和進步。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會發起「資助1000女童 挺聲而進 願景無懼」行動，每學期以助學金及方案活動，幫助約2.2萬名國內女孩穩定求學，接受技能培力或精進自我，一步步朝夢想前行。而在國外支持的計劃區，則透過教育方案補助學用品，幫助女孩上學，並持續倡導女童權利，改變社區居民觀念，了解童婚、童工及販運的傷害，打造友善女童的教育環境。

在10/11國際女童日，台灣世界展望會和《親子天下》呼籲民眾對性別議題的重視和關心， 一同照亮世界的小角落，看見身處弱勢的少女需要基本受教權，不再害怕出身是女性被迫遭遇種種威脅，邀請民眾捐款資助女童，讓她上學、識字，開創一個無懼前行的未來。

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