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金正男為躲暗殺叛國！曝生前「主動向南韓當局洩密」　換取金錢庇護

▲▼金正日長子、金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日長子、金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）前領導人金正日的長子金正男，2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場慘遭2名女子以神經毒劑抹臉暗殺身亡，外界推測兇殺案恐怕為金正恩一手主導，目的是穩定自己的統治地位。韓媒爆料，金正男死前5、6年曾主動向南韓情報當局提供北韓內部機密，此說法獲南韓國家情報院前、現任官員證實。

根據韓媒《SBS News》昨（18）日晚間報導，金正男曾在死亡前1周入境馬來西亞（2017年2月6日），2天後前往蘭卡威的某度假酒店，並在該處與一名韓裔外籍男子碰面，當時美媒《華盛頓郵報》曾在報導中指出，該名韓裔外籍男子可能是金正男信賴的美國中央情報局（CIA）專員。

事後，南韓國家情報院的高層與前、現任官員等多名關係人士向韓媒SBS的採訪團隊證實，金正男在被暗殺身亡的5、6年以前曾向南韓國家情報院透過電子郵件等方式主動提供金正恩、金氏家族等北韓高層的相關動向與內部情報，以換取南韓方面的金錢援助，雙方之間的接觸通常都會在東南亞等第3方國家進行。

▲▼ 越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）2019年4月1日步出馬來西亞高等法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 越南籍女子段氏香涉嫌暗殺金正男，2019年4月1日步出馬來西亞高等法院。（圖／達志影像／美聯社）

儘管金正男死亡後，美國華盛頓郵報曾在報導中指出，包括美國CIA在內，事實上南韓、中國、日本的情報機關都曾與金正男進行接觸。不過，此次卻是首度由南韓情報機關的現職與前任官員親自出面證實，曾與金正男有過接觸。

南韓共同民主黨籍國會議員金炳基（김병기）曾在國家情報院工作，他在金正男2017年慘遭暗殺時是國會情報委員會的幹事，他向SBS表示，「以國家情報院的能力來看，不管以何種方式接觸金正男、或是金正男周遭親友，算是相當成功的。」

SBS的記者朴尚縉（박상진，音譯）分析，金正男早年曾以長子之姿接受接班人訓練，豈料2001年曾盜用身份潛入日本，還前往東京迪士尼樂園，之後因此招致父親金正日的不滿，導致金正日於2009年指定金正恩為接班人，這讓金正男感受到生命安全出現嚴重威脅。

朴尚縉表示，「金正恩2013年下令處決姑丈張成澤以後，認為金正男恐怕會對自己的統治地位產生威脅，於是極有可能下令殺死金正男。因此，金正男帶著準備接班時所接獲的北韓高級機密與情報，不惜接觸我國（南韓）國情院、美國CIA、甚至是日本的內閣情報調查室，除了可以獲取政治方面的保障，還可以換取經濟利益。」

另外，日本記者、《東京新聞》編輯委員五味洋治曾透露，英國的脫北者想要建立流亡政府，並擁戴金正男為領導人，而其中更傳出建議金正男逃亡至南韓的聲浪。對此，南韓國家情報院關係人士向SBS透露，張成澤其實蠻提攜金正男，而雖然在張成澤死前，金正男所提供的北韓內部情報可信度極高，但擔憂若向金正男提供政治庇護，恐為兩韓關係帶來極大變數，最後才決定放棄向金正男提供政治庇護的計畫。

其實，如此兄弟相爭的籌碼早在過去韓國歷史上就曾真實上演！三國時代高句麗莫離支（宰相）淵蓋蘇文掌握實權，其死後3名兒子泉男生、泉男建、泉男產互相爭奪權力，泉男建與泉男產驅逐長兄泉男生而自立為莫離支，而泉男生退守國內城，最後泉男生率領部隊與城池向唐朝投降，並帶領唐朝軍隊攻入高句麗首都平壤，導致高句麗滅亡。巧合的是，高句麗也是位於韓半島（朝鮮半島）北部的政權。

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