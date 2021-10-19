快訊／AZ、莫德納第二劑今預約　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/19）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳宗彥副指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內新冠疫苗接種準備進入第12輪，本輪BNT、AZ和莫德納都有，為避免人潮瞬間湧入網站，指揮中心也採用預約分流，今天開始上午先開放AZ第二劑預約，下午接著是莫德納第二劑，相關情況預期下午記者會中說明。

台灣新冠疫苗施打準備進入第12輪，昨上午10點開放BNT預約，雙北地區出現預約塞車問題，指揮中心昨天下午之後，在台北地區協助新增5個接種點，後續預約狀況也有待觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第12輪除了BNT之外，還有AZ第2劑在10/19上午10時開放，莫德納第2劑則是10/19下午2時，預約時間皆到10/20中午12點止。

BNT是預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），莫德納是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），而AZ則是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），施打時程都在10/22~10/27。