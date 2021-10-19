「公益一號行動餐車」送餐弱勢　盼募資車隊前進偏鄉

▲北漂青年葉聰銘返鄉打造行動餐車送餐偏鄉 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

北漂青年葉聰銘2年前離開旅遊業回到自己的家鄉嘉義，賣起蔬果涼麵「夏！麵給您吃」，有感嘉義地區高齡化，許多長者營養不均，因此與過去旅遊業友人募資，打造了行動餐車取名「公益一號行動餐車」，擔任社團法人愛延續協會理事長，在該會執行長陳美如穿針引線下，陸續前往偏鄉及長者較多的村落提供餐食，未來他希望可以募集到10台車，提供更多偏鄉偏村長輩暖食。

▲北漂青年葉聰銘與其協會執行長陳美如送餐偏鄉 。（圖／記者翁伊森攝）

葉聰銘表示，回到嘉義後發現自己的阿公及鄰近地區的長輩在吃的部分，營養度不是很足夠，甚至有的長輩有一餐沒一餐，日前發想打造行動餐車，讓原本93歲廚師退休的爺爺，重新拿起餐瓢親煮古早味香菇肉羹麵讓眾人食用，讓行動餐車上變成「移動式古早味」，也因為餐車的機動性，未來將更有機會前進山海區偏鄉。

▲葉聰銘送餐偏鄉以古早味餐食為主 。（圖／記者翁伊森攝）

「公益一號行動餐車」8月下旬自台南市麻豆區啟程，9月來到嘉義縣海區太保市，由葉聰銘居住當地的阿公親掌廚製作古早味肉羹，日前更開進嘉義山區中埔鄉裕民村，提供一百份油飯及湯品給村長委由鄰長發放當地長者、弱勢獨居戶。當地村長翁永德表示，樂見青年願意回鄉服務，還開著公益行動餐車到偏鄉服務老人家，愛心難能可貴，對長者而言是暖流。