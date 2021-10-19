陳修將「保鮮膜補頭骨」…同業怒斥雙面人！王薇君：這是保護遺體

▲陳修將遭殯葬業者爆料，「保鮮膜包覆遺體頭」。王薇君對此做出澄清。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

記者莊智勝／台北報導

「76行者」總召陳修將涉嫌毆殺22歲胡姓女友，目前遭依殺人罪收押禁見；在全案曝光後，有資深殯葬業者K爆料，直指陳修將霸道，不但專挑受到社會關注的案件修復遺體、不許其他同業插手，甚至還曾直擊陳以保鮮膜包覆亡者頭部，直呼過程草率；對此，76行者發言人王薇君在臉書澄清，遺體臉部包覆的是「P膜」，目的是防止遺體腐敗、及藥水快速揮發。

在陳修將爆出殺人案後，殯葬業者K爆料，痛批陳修將「就是霸道」，專門挑選受到社會關注的案件進行義務提體修復，如台南維冠、太魯閣案等等，且陳十分善於利用媒體，受訪時還能3秒落淚；K更痛斥，陳修將在台南維冠大樓事件中修復遺體時，竟只用保鮮膜包覆亡者頭部、頭骨，過程十分草率，後續受訪竟還稱自己是一針一線縫補，荒謬言行令人不齒。

對此，王薇君在臉書做出澄清，解釋當時包覆在亡者臉部的並非是保鮮膜(聚乙烯)，而是「P膜」(二氯乙烯)，「遺體臉部P膜，主要是防止遺體腐敗防止藥水快速揮發，這是在保護遺體、善待遺體，頭骨破裂的修復，我實際在現場，看過無數次資深修復老師們拿著頭骨碎片，討論、拼接……努力完整亡者遺體，有些很嚴重的，何止5～8小時！」

王薇君表示，因擔心不實抹黑言論會影響到團隊曾經服務過的罹難者、及其家屬感受，不得已之下必須要說明，「請曾經被我們團隊服務過的家屬們安心，76行者絕對是溫柔嚴謹的服務，外行人不要亂爆專業團隊的料」，文末還反批「怎麼會有這麼不專業的殯葬同業！」