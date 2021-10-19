陳修將被揭雙面人「用保鮮膜補頭骨」　王薇君：這是在保護遺體

▲陳修將被同業轟是「雙面人」。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）



記者崔子柔／綜合報導

「76行者」總召陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，接著又有同行爆料他在維冠大樓倒塌案用保鮮膜包大體頭、獨居老人往生要收10萬等，讓團隊形象大受打擊，76行者發言人王薇君則澄清，「遺體臉部P膜，主要是防止遺體腐敗防止藥水快速揮發，這是在保護遺體善待遺體」。

陳修將遭依殺人罪收押禁見，先前塑造出的愛家形象一夕間全毀，相關黑料也不斷爆出，讓「76行者」團隊連帶受到影響。

▲陳修將涉嫌殺害胡姓女友，刑警直言不意外。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）



76行者發言人王薇君昨（18）日則在臉書發文表示，「這些不實的抹黑言論，會影響到76行者團隊曾經服務過的罹難者及被害人家屬的心情感受，不得已之下必須說明」，針對被爆「不尊重亡者」，她解釋，找遺體屍塊的工作是由搜救人員負責，檢察官核准同意後，遺體才會到團隊這開始修復，「我們修復遺體並非在無任何告知的情況下自己作主，所有修復工序都是希望能夠完整亡者及安慰家屬的心。」

針對「用保鮮膜包頭」一事，王薇君則回應，「遺體臉部P膜，主要是防止遺體腐敗防止藥水快速揮發

這是在保護遺體善待遺體」，「頭骨破裂的修復，我實際在現場，看過無數次資深修復老師們拿著頭骨碎片，討論、拼接……努力完整亡者遺體，有些很嚴重的，何止5～8小時」，另也解釋，包遺體的P膜材料是二氯乙烯（PVDC），保鮮膜則是聚乙烯（PE）。