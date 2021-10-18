議會默哀46死黃捷卻滑手機　趙少康：罷免不通過的結果

▲由左至右為王浩宇、黃捷、陳柏惟。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）



記者黃巈禾／台北報導

高雄市鹽埕區「城中城」惡火造成46人死亡。高雄市議會15日開議時，市議員劉德林請全體市府官員、議員齊為罹難者默哀，但全場唯獨市議員黃捷未起身，坐著低頭滑手機，她事後為此道歉。對此，中廣董事長趙少康批評，這就是罷免不通過的結果，一定要罷掉台灣基進立委陳柏惟，別讓陳柏惟步上黃捷後塵。

趙少康18日表示，黃捷敢如此傲慢，就是罷免不通過的後果，讓她行事變本加厲，面對這種民代，高雄市民已經拿她沒辦法，做得再差，都能平安做到卸任，而2019年7月，陳柏惟就公開嗆聲罷不掉王浩宇、黃捷跟自己，大言不慚的說自己跟王浩宇、黃捷三個人「這就是水準」。

趙少康指出，兩年後的此刻，陳柏惟被爆料肇事逃逸、涉嫌賭博，王浩宇因引起公憤已遭罷免、黃捷視高雄人的命如草芥，對陳柏惟肇事逃逸則立即發文喊加油，眼裡只有權力跟意識形態的政客，究竟是什麼樣的「水準」？

▲全體議會為城中城起立默哀，唯獨黃捷坐著滑手機。（圖／翻攝高雄市議會）



趙少康提到，罷免失敗的結果，就是讓傲慢更加傲慢，黃捷默哀時站不起來、陳柏惟苦行散步走四天就跪下去，如此體力還高喊要抗中保台，究竟有多嬌貴？不適任的民代，已經有一個被罷免、另一個展現罷免失敗的傲慢嘴臉，10月23日大家一定要捍衛民主尊嚴，給罔顧民意、忘卻謙卑的民意代表一個教訓，海線鄉親一起努力，不讓陳柏惟步上黃捷的後塵，用「二比一」，贏下民主的尊嚴。

對於未起立默哀，黃捷道歉並表示，當時是議員質詢的時間，因為坐在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，「發生憾事我非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事。希望接下來能為災後工作盡一份心，為高雄祈福，天佑高雄。」