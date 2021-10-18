柯文哲引三國演義談黃國書　「轉型正義不要變勝利者的正義」

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委黃國書就讀大學時，在戒嚴時期當過情治單位的線民，因而遭新潮流除名，他坦承此事，同時宣布退黨並不再連任。對此，台北市長柯文哲認為，檯面上政治人物領過職學學生津貼的一狗票，他引述三國演義的典故指出，應思考推動轉型正義過程會不會出現更多被害者。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲18日在台北市防疫因應記者會被問及此事時表示，這是一個很嚴肅的題目，當年國民黨統治時代有30年的時間，政府在學校佈建職業學生監視其他同學、社團，1年預算是3億，最多1年有5千位職業學生，30年下來有領過職業學生津貼恐怕上萬人，應該有好幾萬人，現在就麻煩了，這幾萬人要公布嗎？

柯文哲指出，如果今天去公布說，台灣曾有3、4萬人職業學生，現今社會要怎麼承擔這件事，「我相信現在檯面上政治人物有領職學生業津貼的，如果有好幾萬人，你覺得會有幾個？一定有一狗票」，以前看三國演義，曹操在關渡之戰放一把火燒掉書信，從這個故事得知，推動轉型正義的過程當中，會不會出現更多被害者，這要思考。

此外，柯文哲也提出另一層面的問題，他說，若有好幾萬人領過職業學生津貼，全部公布，對社會傷害太大，選擇性公布，一定變成政治攻擊，他常說，轉型正義不要變成勝利者的正義，「從黃國書的案子，我覺得是捅了個蜂窩，我不曉得民進黨要怎麼收拾這個局面」。