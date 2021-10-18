2婦人「抓白色活雞丟花園內」她看傻眼！　內行人喊小心：這是詛咒

▲2婦人棄雞在別人家的花園裡。（圖／翻攝自Facebook／我是東湖人）

記者施怡妏／綜合報導

養毛小孩需要花時間、花錢照顧，有些飼主認為麻煩因此隨意棄養，沒想到，就連雞也會被丟棄！一名女網友目睹2名婦人，因為不想養雞，就把白色的活雞丟在別人家的花園。她貼出影片無奈表示，不知道該怎麼處理，只好先收留，也想問大家是否認識這2名婦人。對此，有網友提醒，「這是詛咒」。

原PO在臉書「我是東湖人（社團版）」發文，透過家中花園的監視器，發現2名不認識的婦人，將一隻白色活雞裝在塑膠袋裡，在光天化日下，直接大辣辣的將雞丟在花園裡，還用雨傘勾起掉在花園袋子，讓她超傻眼，「自己不想養了，就抓來丟在別人家花園」。

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女網友PO出婦人棄雞的影片，希望可以找到「有人認得這2個棄雞的女人嗎？」並表示，家附近常有野狗出沒，擔心如果把雞放生會被咬死，因此先收留照顧，「雞現在雖然安然無恙，但是花園曾發生野狗咬死下山覓食山羌事件，令園主每天都很擔心！」





▲民間習俗可用活雞進行草人開光。（圖／資料照／新北市動保處提供）

貼文曝光後，引起網友討論，「這種的欠肉搜」、「這樣也行喔，傻眼」、「丟到人家花園也太好笑，有事嗎他們」、「自私的人還不少」。其中也有網友驚呼，這可能是一種詛咒，「白色的應該是做完法事後丟出來的，例如改運等等」。

根據民間習俗，一年內家中不幸有2人相繼過世，則要在喪禮中做「祭三喪」儀式，各地民情不一，也有稱作「祭草人」或「祭空棺」，以期不讓家族內再發生不幸之事，其中可能使用活雞進行草人開光，白鴨則用於壓制煞氣。老一輩的人會告誡，這些作完法事的雞、鴨都帶有煞氣，不要隨意觸碰或是捕抓甚至是食用，可能會招來霉運，雖然不知道這2名婦人丟的活雞是屬於哪種，但都對原PO造成困擾。