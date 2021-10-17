台北人收全英文「國家警報」　翡翠水庫回應：是我們發的

▲許多台北民眾收到全英文警訊，不曉得發生什麼事。（圖／翻攝PTT）



記者柯振中／綜合報導

北市民眾17日下午3點左右收到國家警訊，內容卻是全英文的，令人不曉得會發生什麼事，只看得懂「18：00」，以及電話號碼，完全摸不著頭緒。對此，翡翠水庫管理局說明，這是水庫的洩洪通知。

本站《手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了 網翻譯嚇：要逃？》報導，有北市民眾下午3點20分左右，收到一封「（Reservoir discharge warning）Reservoir will discharge at 10/17 18:00.TFRA2666-7824」的簡訊，不曉得會發生什麼事，因此上PTT詢問。

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貼文發出以後，立刻有不少人回應，同樣有收到簡訊，但因為內容是全英文，其實看不懂會發生什麼事，只知道時間是「18：00」，以及後面的數字是電話號碼。

▲原來是翡翠水庫調節放水，所以發送警訊。（圖／記者許靖騏攝）



對此，台北市翡翠水庫管理局回應，由於下午3點左右，水庫的水位達到169.18公尺，接近滿水位，晚間6點進行調節性放水，下游要注意防災，民眾也務必遠離低窪地區。

翡翠水庫管理局表示，因為是第一次發送細胞簡訊，第一封的內容是英文，第二封發送時，才是中文內容，用來提醒位在河道兩旁的民眾，可能在發送第二封時，人已經離開範圍，所以才有人沒收到第二封簡訊。

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