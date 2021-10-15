撞擊影像曝！女騎士竹南科學園區遭撞噴　空翻3圈全身多處骨折

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南科學園區內，日前發生機車與小客車車禍意外；1名羅姓女子騎車行經科專七路時，遭到對向欲左轉的葉姓男子撞上；羅女被撞後，騰空翻轉3圈，接著重摔地面一動也不動，旁邊目擊的車輛全看傻了眼，車禍造成羅女全身多處骨折，所幸送醫搶回一命，詳細肇事原因，還在釐清中。

▲羅女騎車遭左轉的轎車撞上，當場拋飛5米遠，一旁目擊民眾全都看傻了眼。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據民眾行車記錄器顯示，當時正值上班時間，科專七路上為綠燈，不少騎士快速通過路口，但羅女經過時，準備左轉的葉男突然啟步往前，羅女煞車不及當場被撞上，整個人在空中旋轉了3圈後，重重摔到路邊，路邊正在停紅燈的騎士都被這突然其來的意外，嚇到不敢動。

▲▼羅女機車被撞成四分五裂，葉男轎車車頭也扭曲變形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，10日早上7時許接獲通報後，立即派員前往處理，抵達時發現羅女倒在地上無法動彈，經初步檢查後，羅女大腿骨折斷裂、左骨盆腔裂開、右肩胛骨也有斷裂，所幸送醫急救後，已慢慢恢復清醒，目前住院觀察中。

竹南分局副分局長張中表示，因此路口設有左轉燈，疑似雙方皆因搶快而發生碰撞事件，但確切肇事原因還需釐清。警方也呼籲民眾，通過路口時應減速慢行，並遵守交通號誌，以免發生危險。

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