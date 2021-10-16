加碼後連12期沒槓過！今彩539頭獎又中2注　北市府轉運站店也開出

▲今彩539。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

今彩539繼續開出頭獎，自4日加碼至獎金1000萬元以來，已經連續12期開出頭獎，台彩16日晚間開出第110248期開獎，結果頭獎2注中獎，每注獎金1000萬元，獎落台北市信義區與屏東縣內埔鄉。

今彩539頭獎自110年10月4日~110年10月23日開獎，獎金加碼至1000萬，共計18期，自4日加碼至今，連續12期開出頭獎。

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今彩539今晚中獎號碼12、28、30、11、25；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金1000萬元。貳獎240注中，每注獎金2萬元。本期頭獎落在台北市信義區「元宸投注站」及屏東縣內埔鄉「億來富彩券行」，其中「元宸投注站」位在台北市信義區市府轉運站裡面。

另外，雙贏彩今晚開獎，中獎號碼為05、04、19、01、20、13、03、18、08、12、02、17；派彩結果，頭獎槓龜。貳獎有7注中獎，各得獎金10萬元。

3星彩中獎號碼593，正彩18注中獎，每注獎金1萬2500元。4星彩中獎號碼6009，正彩6注中獎，每注獎金12萬5000元。

今彩539頭獎商店：

元宸投注站 台北市信義區忠孝東路五段6號

億來富彩券行 屏東縣內埔鄉文化路400號1樓

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。