加碼10次連開10次！今彩539今晚頭獎1注中1000萬　獎落基隆

▲今彩539。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

今彩539持續開出頭獎，14日頭獎1注中獎，獎金新台幣1000萬，獎落基隆。等於台彩自4日加碼至今，連續10期都開出頭獎。

今彩539第110246期開獎，中獎號碼04、16、11、33、05；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1000萬元。貳獎171注中獎，每注獎金2萬元。

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今彩539頭獎自110年10月4日開獎~110年10月23日開獎，共計18期，加碼至1000萬，目前已開10次，10次都有人中頭獎。本期頭獎落在「旺玖彩券行」基隆市中正區新豐街308號。

另外，威力彩第110082期今晚開獎，第一區中獎號碼為16、20、31、33、01、22，第二區中獎號碼為08號。派彩結果，頭獎摃龜。貳獎1注中獎，獎金新台幣995萬8355元。

雙贏彩第110246期今晚開獎，中獎號碼為23、04、18、02、22、16、03、09、07、13、08、05。派彩結果，頭獎摃龜。貳獎有5注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

3星彩中獎號碼909，正彩388注中獎，每注獎金1萬2500元。

4星彩中獎號碼0568，正彩5注中獎，每注獎金12萬5000元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。