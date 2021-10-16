好康在這！明天台灣文化日　到故宮南北院參觀都免費

▲明天是台灣文化日，到故宮南北院參觀都免費。（圖／記者姜國輝攝）

記者許敏溶／台北報導

明天（17日）是台灣文化日，國立故宮博物院指出，響應台灣文化日，明天到故宮南北院區都是免費參觀，同時還有台灣文化相關展覽、互動工作坊、亞洲藝術節表演以及餐飲商店消費優惠等，歡迎民眾到故宮南北院區過個充實的文化週末。

故宮表示，故宮北部院區今、明（16、17日）兩天在今年甫重新開幕的三希堂餐廳，舉辦「2021故宮童樂節互動工作坊—極可愛翫：鼻煙壺製作」，呼應正展出中的「士拿乎—清宮鼻煙壺的時尚風潮」特展，可讓民眾動手彩繪屬於自己的瓷胎鼻煙壺，更能進一步以漢方草本香為主題，製作鼻煙壺內香料，但提醒民眾，必須事先上網報名。

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此外，故宮南部院區現正熱鬧舉辦「2021故宮亞洲藝術節─印尼月」，明天將由印尼竹韻揚聲樂團演出「遙唱島嶼－混血歌謠」，台灣民眾耳熟能詳的華語金曲《甜蜜蜜》及台語歌曲《小姐請你乎我愛》，其實都改編自印尼民謠，透過印尼傳統樂器「安克隆Angklung」清脆悅耳的竹琴聲響，演奏台灣與亞洲密不可分的混血風情。

除豐富展演外，故宮指出，南北院實體商店及北部院區三希堂提供「台灣文化日．故宮禮讚」，消費不限金額即送小禮，北部院區餐飲消費滿250元送點心乙份，消費滿500元加送茶包組，點套餐者飲料升級，民眾不要錯過這些好康了。

▲明天台灣文化日，到故宮南北院參觀都免費。（圖／故宮提供）