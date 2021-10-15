台鐵「仲夏寶島號」10／20開賣！花1500元玩遍東台灣

▲台鐵仲夏寶島號10/20開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

今年上半年本土新冠肺炎疫情大爆發，交通部台鐵局延後發售「仲夏寶島號」蒸汽列車遊程，近日疫情趨緩，將於20日上午10時統一開放民眾訂購3趟次行程，票價1500元。

台鐵局表示，今年度由有「蒸機國王」之稱的DT668蒸汽機車頭聯掛6節柴聯自強號行駛玉里至臺東，共開行3趟次，時間包括10月30日、11月13日、11月27日，均為周六，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、臺東等站。

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另今年度配合政府振興方案，「仲夏寶島號」以優惠票價，每張票單一售價新臺幣1,500元整販售，憑車票於搭乘日當天，更可獲得2021年精美特製的記念套票(非賣品)及限量版的DT668毛巾一組。

▲▼台鐵仲夏寶島號車票1500元。（圖／台鐵）

台鐵局指出，今年度也提供前接駁新自強號列車(5262次)及另憑車票可於110年10月24日前至窗口訂購後接駁列車(5265次)供各位旅客共同預訂，相關行程及購票須知請詳洽官網。

而旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地─傳說中到不了的秘境小站山里站，鐵道作家劉克襄推薦的白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。