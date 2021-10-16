立院18日邀陳時中報告城中城火災　衛福部書面報告曝

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日暗夜大火，釀至少46人死亡、41人輕重傷。立法院社福及衛環委員會18日將邀請衛福部長陳時中進行專題報告，衛福部書面報告指出，火災發生後高雄市政府衛生局即啟動大量傷患應變機制，並將針對住院受傷災民和罹難者家屬，由社會局1對1評估創傷後壓力反應，提供災難心理衛生服務等。

立院社福及衛環委員會18日將邀請陳時中、內政部次長針對「從高雄大火事件檢視我國防災醫療救護與復原重建制度、盤點我國複合式大樓之公安規劃、消防安全設備檢修及演練成效」進行專題報告，衛福部稍早已將書面報告送至立法院。

衛福部表示，截至10月15日上午，高雄市急救責任醫院收治傷患共計57人，其中一般病房26人、加護病房13人、死亡14人、出院4人。

衛福部表示，「城中城」大樓火災造成重大死傷，衛福部全力協助傷者和罹難者家屬醫療照顧、心理衛生、社工關懷支持與獨居老人所需要的協助，並向罹難者致上最深的哀悼。

針對此次火警的醫療緊急應變和資源調度機制，衛福部指，緊急作為方面，14日清晨4點30分，高雄市政府衛生局接獲通報鹽埕區府北路31號發生火災事件，立即啟動大量傷病患應變機制，目前全國已建置6區區域緊急醫療應變中心，平時掌握轄區內緊急醫療救護量能，並定期辦理化災、輻射災害等人為災害與水災、地震等天然災害的災難醫療相關教育訓練並充實及維護各類災害醫療除污設施與緊急醫療裝備。

衛福部表示，針對本次事件，高雄市政府已責成衛生局及社會局，針對住院受傷災民，請醫院於住院期間提供醫療照護及心理關懷服務，未住院者及罹難者家屬，由社會局社工提供1對1關懷與評估創傷後壓力反應，如發現有心理需求者，則轉介精神醫療機構由精神醫療專業人員提供心理衛生服務。

另針對獨居老人服務，衛福部說明，截至今年3月底，全國列冊需關懷之獨居老人共4萬2277人，為建立獨居老人安全網，各縣市結合醫療系統、消防局或警察局、或民間單位辦理24小時老人緊急救援服務，至今年3月底共有8021人安裝緊急救援系統。

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