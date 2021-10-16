飆股詐騙猖狂！今年被騙超過12億　法制局提2建議嚇阻歹徒

▲今年以推薦飆股為名目的投資詐騙案件數激增。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者呂晏慈／台北報導

今年飆股詐騙案件數量大增，不法人士以「下週航運報牌漲停股已經送達」、「每日會有優質飆股6到10趴」等名目傳簡訊誘騙民眾加賴聯繫，根據警政署統計，光是今年1至8月財損就超過12億元，較去年同期激增9成。立法院法制局10月發佈報告示警，近兩年相關案件恐逾5千件，呼籲金管會應主動公開起訴與判決資訊以嚇阻犯罪，金管會及法務部也應主動追蹤並移送詐騙案件。

根據金管會統計，截至9月17日，今年已收到203件相關檢舉案，與上半年統計96件相比，短短3個月激增超過百件；另據警政署今年1至8月受理投資詐騙案高達2994件、財損逾12億元，較去年同期增加1399件，激增9成。

立院法制局本月發布「以通訊方式媒介推薦飆股詐騙問題探討」最新報告，呼籲以電話、簡訊及LINE等媒介推薦飆股詐騙現象，今年較去年更變本加厲，這些詐騙恐涉嫌《違反證券交易法》、《證券投資信託及顧問法》，過去雖一再提高相關自由刑之刑度與罰金刑額度，想藉以嚇阻犯罪，但相關案件被移送法辦後，究竟有多少被繩之以法，卻未見金管會或相關宣導資訊有所揭露。

立院法制局表示，建議主管機關及檢調、法院等司法機關應加強詐騙案件偵辦與裁判效率，並將相關起訴與判決資訊以發布新聞稿方式主動向大眾公開，除了教化投資人外，也藉以對歹徒產生嚇阻作用。

立院法制局指出，估計近兩年來累計相關案件應已達5千多件，而破案之件數與追回之不法所得到底有多少？未見相關官網有統計資訊或報告，顯示金管會及法務部作為欠缺主動追蹤並蒐集相關違法事證的機制，應檢討改進，建議相關機關對民眾檢舉或周邊機構發現的詐騙案件，應積極主動追蹤、蒐集相關違法事證，檢調自應配合儘速偵辧，以嚇阻違法。

此外，民眾若有發現可能詐騙情形，可檢具相關具體事證向警政署反詐欺專線165或法務部調查局提出檢舉，或提供金管會轉請相關單位查辦；另金管會與警政署亦將合作辦理宣導事宜，期能將防制假投資詐欺之觀念推廣至普羅大眾。