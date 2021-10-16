有洋蔥！皮影戲偶牽起祖孫情誼　助自閉生奪圖畫書創作特優獎

▲吳爾祜獲全國學生圖畫書創作奬國中組特優。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

從小對任何東西都不夠專注的吳爾祜（音同戶），有自閉問題，爸媽為改善其注意力，幼稚園時鼓勵開始畫畫，在2019年先以《外公家的布袋戲》奪下全國學生圖畫書創作奬國小高年級組特優，今年再以《仲夏，阿公家》拿下國中組特優，不善表達言詞的吳爾祜僅說得獎很好，父親則是替兒子高興，希望將這個獎項獻給在北港的阿公。

由教育部台灣藝術教育館主辦的「全國學生圖畫書創作奬」，今年邁入第16屆，主要是為了推廣藝術教育及培育圖書畫創作人才，今年共170所學校、1259名學生參與，參選件數901件，得獎作品共107件，今（16日）在南海劇場舉辦頒獎典禮，得獎作品則從即日起到本月27日在藝教館第1、2展覽廳展出。

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▲全國學生圖畫書創作奬今天頒獎，並舉辦雙獎聯展起跑儀式。（圖／教育部提供）

主辦單位藝教館指出，今年獲得「特優」作品，其創作靈感大致來自生活觀察，像是大專組特優作品《一隻大象ㄍㄡˊㄍㄡ ˊㄍㄡˊ》，得獎者邱怡瑄故事發想在學校住宿時，室友打呼聲音而延伸出的小故事，國中組特優《仲夏，外公家》，則是吳爾祜在2019年得獎作品續集，因為對雲林北港外公家廟會的記憶，啟發其對傳統文化的興趣。

評審表示，《仲夏，阿公家》一開始的阿公的黑瓦磚屋，全書充滿童趣的線條，加上興味盎然的裝飾表現手法，與皮影戲偶精緻的造型紋理呼應，透過幽然旁觀的敘述，體現溫馨的祖孫情誼。而阿公對老物件的珍惜、對皮影戲的堅持、做自己喜歡的事永遠不會累，不說教卻都深入心坎裡。

▲吳爾祜以《仲夏，阿公家》拿下今年國中組特優。（圖／記者許敏溶翻攝）

目前就讀北市螢橋國中三年級的吳爾祜，從小就有專注力不足的問題，今天面對記者詢問，多數時候也比較簡單回應，他說，自己每年暑假都會回阿公家住約一個月，《仲夏，阿公家》主要是以阿公會操縱皮影戲為主軸去畫畫。

吳爾祜的父親吳莊凱今天則陪同領獎，他說，吳爾祜有自閉症，為改善兒子專注力不足問題，從幼稚園起開始讓他學畫畫，現在情況改善很多，也對兒子第二次獲得獎項感到高興，希望兒子持續畫畫、進步，也希望將這個獎項獻給爾祜的阿公。

▲王彥淳獲全國學生圖畫書創作奬高中職組特優。（圖／記者許敏溶攝）