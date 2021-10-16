樸城盃舞蹈運動賽致敬朴子市　300型男靚女飆舞

▲2021台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2021台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站」16日在永慶高中熱鬧登場，吸引全台300多位愛好國標舞的選手參賽，縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、太保市長黃榮利、縣議員黃嫈珺一同到場關心舞蹈盛事。翁章梁表示，嘉義縣明年將舉行全民運動會，國標舞也是競賽項目之一，歡迎大家來嘉義感受舞蹈力與美。

NAS國家業餘聯賽由世界舞蹈理事會（World Dance Council）中華台北總會認證，年度總決賽獎金高達55萬，今年分別在台北市、新竹市、台中市、高雄市及嘉義縣舉辦9場次，競賽組別包含業餘公開組、青少單人及雙人組、社會單人及雙人組，還新增單人團體隊形舞及親子雙人單項組。

國標舞精髓在於舞者們對「音樂及節奏掌握」、「舞蹈技巧及特色」、「身體線條、協調性及表情」與「舞蹈藝術性」的展現，是一門藝術也是運動，相當要求核心肌群的穩定及身體素質。

朴子市舊稱「樸仔腳」，因媽祖首駐蹕之地於樸樹下得名，賽事取名「樸城盃」，除了是對故鄉朴子市的致敬，也期許選手如樸樹一般，紮深基本功，不躁進，不抄捷徑，成為舞台上的一顆星。

翁章梁表示，嘉義縣選手參加全國性運動競賽，奪金獎金從6萬提升到10萬，若是嘉義縣主辦的全國競賽，獎金再加倍，因此選手若在明年全民運奪金，獎金為20萬，鼓勵體育好手發展所長，為嘉爭光。