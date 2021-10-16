陳修將營愛家形象！「最後全家福」停在2019　女兒一句話曝現況

記者莊智勝／彰化報導

知名遺體修復業「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將（40歲）捲入命案，涉嫌殺害22歲胡姓女友因此遭收押禁見。過去曾營造愛家形象的陳修將，臉書及社群平台卻少見一家三口全家福合照；而陳修將女兒今年5月底、全台三級警戒時，還曾在臉書童言童語地寫道「延長開課時間，阿公、阿嬤就細胞多死了好多」，間接顯示女兒可能與祖父祖母相處時間較長。

▲陳修將近期臉書僅有與女兒合照。（圖／翻攝當事人臉書）

▲76行者總召陳修將。（圖／翻攝陳修將臉書）

陳修將過去曾經是角頭大哥，經營賭場及應召站，直到因為犯罪被判刑7年，看見父親在眼前泣不成聲，才悔改答應爸爸「這一定是最後一次，請您放心」，出獄後也努力改過向善，並且認識了洪姓妻子，兩人一起踏入殯葬業，更成立「76行者美容修復團隊」。

「76行者」在多起重大事件中替傷亡的死難者進行遺體美容修復，先後參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震及太魯閣花蓮出軌事件等，昨（15）日上午團隊正號召前往替高雄「城中城」亡者服務，沒想到陳修將卻人間蒸發，原來是因捲入胡女死亡案。

▲陳修將在臉書上傳最近的一張全家福，停留在2019年。（圖／翻攝當事人臉書）

過去曾努力營造愛家、洗心革面形象的陳修將，但詭異的是，近期臉書卻罕見與妻子、女兒一家三口的合照，最近的一張全家福還是在2019年上傳，近年臉書多為陳修將與女兒2人合照，一家人鮮少再次入鏡合影。

此外，陳修將女兒今年5月底、疫情爆發全台進入三級警戒之際，還曾在臉書童言童語地表示，「延長開課時間，阿公、阿嬤就細胞多死了好多」間接顯示女兒與祖父、祖母的相處時間，恐怕與父母還要多。而此次陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女子，對外坦承死者就是他的「女友」，也意味著宣告與妻子婚姻已破碎，恢復單身身分。

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