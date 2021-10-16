女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

▲女童媽PO出與女兒的最後牽手照，令人鼻酸。（圖／翻攝自女童媽臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）15日在臉書透露，朋友女兒送到保母家，竟然因為頭部嚴重撞擊，導致兩眼出血、昏迷不醒，手術搶救了4個多小時，最後還是宣告不治離世。女童媽媽在臉書分享一系列女兒活潑可愛的照片，如今卻再也看不到那笑得燦爛的身影，讓她悲痛萬分，「我的寶貝當下該有多痛，想到就心碎裂肺；謝謝妳來到我的身邊，總有一天媽媽會在把妳生回來。」

女童父親彫博在臉書控訴，保母說孩子站起來摔到，但女兒還未滿1歲，根本還不會站，頭部卻受到嚴重撞擊、兩眼出血，「腦部開刀4個多小時，腦部腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，最後只能放棄急救」，懷疑是保母虐待，要求警方釐清責任後，公布保母所有資料。

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女童媽媽今天也在臉書分享多張女兒照，表示近日幫女兒準備了抓周場地，訂了可愛的蛋糕，想好了要送的禮物還有漂亮的洋裝，想在女兒生日當天讓她當個美麗的小公主，還買好一起穿的母女裝跟新的小鞋鞋，「現在卻再也看不到妳笑得燦爛的身影；我該如何忘懷妳在我心裡，一闔眼全是妳。」

女童媽媽透露，女童一直是大家的寶貝開心果，如今這一切都來的太快，「好多要跟妳一起完成的事，我還想聽妳叫我媽媽 抱抱 現在卻也摸不著妳了，妳知道嗎⋯我的寶貝當下該有多痛，想到就心碎裂肺，但現在的妳不再痛了，去當個快樂小天使。謝謝妳來到我的身邊，總有一天媽媽會在把妳生回來，妳要記得我們的約定。」

女童媽媽最後也沉痛地說，一定會把讓女童受傷的人繩之以法，「不會讓妳走得冤枉，好好看著我們替妳討個公道。永遠愛妳，我的心肝寶貝。」

據了解，警方獲報後，立即通報社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知相關人製作筆錄。經檢察官會同法醫師初步相驗結果，遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。同時指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調查釐清案發過程 。

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