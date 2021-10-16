「一定一定要回來！」女嬰頭部重擊亡　爸慟：對不起，來不及振作

記者曾筠淇／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）15日在臉書透露，朋友女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。據了解，這名友人就是刺青師彫博，他從昨晚就頻頻發文，字裡行間全是對女兒的思念與不捨，「你應該跟爸爸一樣強才對啊，是不是最近累了…那先休息。但一定一定要回來。」

▲女童父母心碎發文。（圖／翻攝自Facebook／女童父、母）

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彫博在臉書上控訴，他才將寶貝女兒送到保母家2天而已，結果13日10點多就接到電話，說小孩子站起來跌倒，所以要急救，但是「我家女兒還不會站！」女兒頭部遭受嚴重撞擊，導致雙眼出血、昏迷不醒，開刀4個多小時，卻因腦部眼壓過高，頭蓋骨蓋不上，只能放棄急救，「因為醫生說急救後續生活無法自理。」

▲女嬰遭摔死，爸爸相當痛心。（圖／翻攝自Facebook）

彫博心疼說道，他實在沒辦法讓漂亮的女兒這樣生活，不過「女兒求生意志很強，堅持好幾個小時才願意斷氣，走了，真正的走了。」

彫博也在臉書上向女兒喊話，「爸爸永遠記得你的道來，來生爸爸再還你債」，希望有天能夠再續父女情，「對不起，爸爸來不及振作，找了沒良心的保母，顧兩天讓你受罪。」他說，女兒是他看過最美、最可愛的女孩子，「我信你還會回來找我，對不對？一定會吧！一定吧！」

▲網友到保母家丟冥紙、放鞭炮洩憤，警員則到場攔阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

彫博還將大頭貼換成女兒，並在上頭寫著「我爸最強」。他難過曬出女兒照片，表示女兒真的很特別，長大一定會是大美女，他還想跟心肝寶貝一起跳舞、旅行，「教你摔柔道、教你成為一個女強人」，他再怎麼錯，女兒也不該這樣離開，「你應該跟爸爸一樣強啊！」如果女兒是因為最近累了，那先休息沒關係，「但一定一定要回來。」

此外，看見朋友與網友到保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議，甚至放鞭炮，彫博也強忍悲傷表示，很謝謝大家幫他洩憤，「但真的不要了，造成你們自己困擾」，很抱歉因為自己的事情搞成這樣，「實在對不起。」