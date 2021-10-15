　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局）

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警，造成46死41傷的慘案，是台灣近30年來死傷第二多的火災事故。高雄市政府警察局今（15日）分享多張警消人員辛苦救災的畫面，讓不少網友看了為之動容，紛紛留言感謝，「辛苦了，有你們真好，加油！」

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，市長陳其邁今二度到殯儀館致哀，並強調安置旅館可住7天，市府會依據個案需求全力協助，另外，最快今天就能確認所有死者身分，並通知家屬指認。他也沉痛地說，作為高雄大家長，他感到深切自責，絕不迴避責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局）

高雄市政府警察局今天在臉書分享多張警消人員救災畫面，其中有人累到直接坐地休息，眼神迷茫，還有全副武裝人員揹著厚重裝備貌似剛從事故現場出來，臉上佈滿汗水和救災用水，讓市府警察局不禁感嘆，「與惡火拚搏後，留下的是疲憊，還有更多，不捨。謝謝所有參與火場搶救工作的警消人員和醫療人員。」

文章曝光後，許多網友紛紛留言打氣，「警消同仁辛苦了！謝謝你們的付出」、「辛苦了！身在火場也要注意自身安全」、「辛苦你們了，有你們真好，加油」、「警消都辛苦了，謝謝你們的付出，願死者安息，傷者早日康復」、「感恩辛苦的打火英雄們～台灣有你們的守護真好！」、「希望事件過後不要把責任丟給警察」。

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局，下同）

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局，下同）

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

胡智為首度對悍將先發　陳鴻文對獅有一套

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

燈號轉綠！騎士「腳踏車式」起步　雙腳不停踩踏網笑：贏在起跑點

生活熱門新聞

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地眼迷茫

口罩1片不到1元！70萬片「3場法拍」

女嬰送保母家頭重創亡！媽PO最後牽手照

大樂透頭獎2注中　台南安南區開出

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

疫苗邊緣人、莫德納孤兒注意！第12輪超複雜　預約攻略一看就懂

交往前會看星座嗎？苦主曝「這類人」超雷

世新操場停車格清除了！人工手刷神秘還原

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

連開11次頭獎！今彩539獎落3縣市

今彩539頭獎開出1注！1000萬獎落基隆

豪雨強襲紫爆！濕涼變天31→20°C

訂熊貓「牛排不出餐」　他到場傻眼！老闆拒退款

更多熱門

相關新聞

陳菊致哀城中城大火　遭轟：12年妳做了什麼

陳菊致哀城中城大火　遭轟：12年妳做了什麼

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨大火，造成46人死亡、超過40人輕重傷，引起廣泛關注，監察院長陳菊發文哀悼，卻反遭轟「12年內做了什麼」，留言區出現了許多議論。

「城中城46死」　郭男6萬元交保

「城中城46死」　郭男6萬元交保

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

深切自責決不迴避責任！陳其邁2度殯儀館致哀　

深切自責決不迴避責任！陳其邁2度殯儀館致哀　

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

關鍵字：

城中城大火火災高雄市政府警察局警消

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面