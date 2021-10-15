城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

▲城中城大火救災畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府警察局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警，造成46死41傷的慘案，是台灣近30年來死傷第二多的火災事故。高雄市政府警察局今（15日）分享多張警消人員辛苦救災的畫面，讓不少網友看了為之動容，紛紛留言感謝，「辛苦了，有你們真好，加油！」

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，市長陳其邁今二度到殯儀館致哀，並強調安置旅館可住7天，市府會依據個案需求全力協助，另外，最快今天就能確認所有死者身分，並通知家屬指認。他也沉痛地說，作為高雄大家長，他感到深切自責，絕不迴避責任。

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高雄市政府警察局今天在臉書分享多張警消人員救災畫面，其中有人累到直接坐地休息，眼神迷茫，還有全副武裝人員揹著厚重裝備貌似剛從事故現場出來，臉上佈滿汗水和救災用水，讓市府警察局不禁感嘆，「與惡火拚搏後，留下的是疲憊，還有更多，不捨。謝謝所有參與火場搶救工作的警消人員和醫療人員。」

文章曝光後，許多網友紛紛留言打氣，「警消同仁辛苦了！謝謝你們的付出」、「辛苦了！身在火場也要注意自身安全」、「辛苦你們了，有你們真好，加油」、「警消都辛苦了，謝謝你們的付出，願死者安息，傷者早日康復」、「感恩辛苦的打火英雄們～台灣有你們的守護真好！」、「希望事件過後不要把責任丟給警察」。