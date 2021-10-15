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社會 社會焦點 保障人權

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎「來生再還債」：你們惹錯人了

▲女嬰遭摔死，爸爸痛心。（圖／翻攝臉書）

▲女嬰到保母家才2天卻離奇昏迷，送醫搶救亡，爸爸痛心控訴。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）15日在臉書透露，朋友女兒送到保母家，竟然因為頭部嚴重撞擊，導致兩眼出血、昏迷不醒，手術搶救了4個多小時，最後還是宣告不治離世。據了解，這名友人就是刺青師彫博，他今天也在臉書悲痛發文，「來生爸爸再還妳債」，同時也指控警方保護壞人，「你們無法還我公道還我一個女兒，我就自己來。」

彫博在臉書上控訴，將未滿一歲的女兒送到保母家才2天，就因腦部出血、昏迷不醒，被送入醫院，「頭部受到嚴重撞擊，兩隻眼睛出血」，開刀4小時過後，因腦壓高到「頭蓋骨蓋不上」，最後於15日凌晨宣告身亡。警方獲報後，已通知相關人製作筆錄，目前遺體已報請檢察官相驗。

▲鳳梨在臉書透露朋友11個月大的女兒驟逝一事。（圖／翻攝鳳梨臉書）

▲鳳梨曬出診斷書。（圖／翻攝鳳梨臉書）

對此，彫博沉痛對女兒喊話，希望有天還能再續父女情，「爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債；我愛妳非常的愛，我對不起妳，非常對不起妳。」同時也指出，明天會將女兒接回家，讓所有愛她的人在最熟悉的地方，陪她最後一程。

彫博要求，等保母那些責任釐清，就立刻公布保母所有資料，「你們警察那邊別想把事情壓小，不用跟我唬爛一堆毛，惹錯人了；你們警方很會保護那些真正的壞人嘛，你們無法還我公道還我一個女兒，我就自己來。」

據悉，經檢察官會同法醫師初步相驗結果，遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。同時指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調查釐清案發過程 。

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