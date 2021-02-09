機車闖國道被拖吊車「鳴警笛」逼停　直接「上架」載離再噴2500

▲張姓網友本月7日騎機車從新竹往新北，行經桃園市楊梅區誤闖國道一號，被拖吊車逼停。（圖／翻攝自張姓網友臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市張姓網友本月7日凌晨從新竹縣騎車準備返回新北住家，透過google map的機車模式導航，刻意避開高速公路及付費路段，沿桃67號道路行駛，但卻誤闖國道一號上了中山高，後來被2台拖吊車鳴笛逼停，當下未看到有警察卻被開了罰單，張質疑拖吊車並沒有攔停權力，逼停路肩作法也不對；國道一隊指出，本案尚未送到隊部，但根據網友提供影片與照片，違規事實明確，若對本裁決案有疑慮可提出申訴。

據張姓網友指稱，本月7日晚間從新竹縣新豐地區騎車想回到新北住家，行前設定google map的機車模式導航，選項也都全勾，包含避開高速公路及付費路段，沿著桃67號道路行駛過程中，於晚間8時許左右沒看到任何國道或禁行機車標示，跟著前面汽車左轉，結果發現竟然上了國道一號。

▲張姓網友本月7日晚間騎機車從新竹縣竹北欲返回新北，行經桃園市楊梅區卻誤闖國道一號被拖吊車逼停。（圖／翻攝自張姓網友臉書）

張姓網友說，由於是單向通行，當下決定直接騎在外側車道，然後盡快找到交流道出口離開國一，因最高與最低速限是90與60公里，原本有看到有個往中壢的平面道路，但那出口在內側，評估以自己的GPS速度約80-90公里跟不上內側車速就決定不切過去，直接繼續騎乘找靠近外側交流道出口，結果快要下交流道時，聽到後面有警笛聲響，看到紅藍燈光閃爍，就減速靠到路肩，結果來的是2台拖吊車；第一台把我逼停到路肩停在前方，第二台停在我機車後方，但從車上下來的並非國道警察。

▲張姓網友本月7日晚間騎機車誤闖國道，事後機車被上架拖吊車移至平面道路。（圖／翻攝自張姓網友臉書）

當下傻傻地停留在原地等紅斑馬到來，被看過證件後開了罰單並讓機車固定在拖吊車上，經2、3分鐘就被載到平面道路某間超商旁；拖吊車駕駛表示說費用2500元，駕駛說可到超商領錢給他，當時輸入幾次密碼錯誤後，再次問能不能用匯款方式？對方提供帳號讓我匯入拖吊費用，只是納悶沒有單據然後費用是由拖吊車駕駛自己開價嗎？事後在群組分享，有車友提出包括拖吊車沒有攔停權力、並非警車卻使用警笛跟警燈與逼停到路肩的作法不對，另外，拖吊車駕駛沒開三聯單給他，事後張姓網友寫違規申訴到新北市交通裁決，提出拖吊車違法逼停等情事。

▲張姓網友本月7日晚間騎機車從新竹縣竹北欲返回新北，事後透過google map發現誤闖國道處。（圖／翻攝自張姓網友臉書）

國道一隊表示，目前該裁決案還未送到隊部，但根據張姓網友提供影片與照片，騎機車上國道違規事實明確；另外根據網友提供罰單照片，確實有五楊分隊員警舉發姓名與違規事實地點、時間，並非由拖吊車業者開罰，至於網友質疑拖吊費用由駕駛直接開價等情事，網友若有疑義可提出申訴。

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