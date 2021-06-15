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夾縫中求生！台中9旬翁外出散步失聯　受困44小時奇蹟生還

▲▼台中一名9旬失智的退伍老翁，外出散步時竟跌落石縫，還好受困44小時奇蹟生還。（圖／民眾提供）

▲台中一名9旬失智的退伍老翁，外出散步時竟跌落石縫，受困44小時奇蹟生還。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名91歲的蕭姓男子日前晚間外出散步後就不見人影，家屬隔天一大早慌張報警，因為蕭男患有失智，恐生意外，警方調閱沿路監視器發現，蕭男竟爬上一間工廠圍牆上，沿著鐵網慢慢移動，原以為遍尋不著，如今又燃起一線生機，於是動員警力在附近搜索、叫喊，果然在一堆石材縫隙中找到人，蕭男受困44個小時，奇蹟生還。

▲▼台中一名9旬失智的退伍老翁，外出散步時竟跌落石縫，還好受困44小時奇蹟生還。（圖／民眾提供）

6月12日凌晨5時許，1名蕭姓男子慌張地跑進警五分局北屯派出所報案，他父親昨天晚上9時45分離家後，至今尚未返家，由於父親患有失智症且已高齡91歲，十分擔心其安全及健康，希望員警協助尋找。

▲▼台中一名9旬失智的退伍老翁，外出散步時竟跌落石縫，還好受困44小時奇蹟生還。（圖／民眾提供）

警方立即調閱蕭男住家沿線路口監視器影像，發現蕭男走入一條巷弄內就沒有再走出，但在巷弄內又找不到人，員警為求謹慎，還到蕭男行經之處查看，連水溝也不放過，但依舊未發現身影，從白天找到黑夜，尋人任務陷入膠著，但員警仍不放棄希望。

▲▼台中一名9旬失智的退伍老翁，外出散步時竟跌落石縫，還好受困44小時奇蹟生還。（圖／民眾提供）

13日週日巷內一家工廠休息，幸經熱心民眾協助聯絡，警方才得以調閱該工廠監視器，從影像中發現圍牆上鐵網搖動，讓尋人一事出現一絲曙光，蕭男站在一人高的圍牆上，攀爬著鐵網慢慢移動，員警前往該處搜索，不斷呼喊蕭男名字，現場雜草叢生，草比人高，且到處堆放石材，搜尋困難，所幸當天下午5點左右，員警終於找到夾在石材中的蕭男，經員警及救護人員將近百塊的石材搬開後，順利將蕭男送往醫院救護。

警方表示，失智症患者雖然記憶力衰退，但有些過去習得的技能是不會輕易忘記的，蕭男退伍軍人，不忘過去軍人本能，對於障礙無所畏懼，才會攀爬鐵網前行，不慎跌入石縫中因而受困，警方尋獲時幸無大礙，家屬對於員警積極協助表示由衷感謝。

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