台灣1年浪費食物「1萬3500座101」　光盤計畫3藝人響應

▲台灣一年浪費的食物高達384萬噸，高達1萬3500座101這麼高。（圖／台灣全民食物銀行協會提供）

記者邱中岳／台北報導

每年10月16日為聯合國世界糧食日，台灣全民食物銀行協會，在2011年成立，是台灣唯一獲跨國食物銀行網絡認證的食物銀行，2021年協會發起了「全民食物逆轉剩計畫」。主辦單位邀請30位支持公益的知名企業家、藝人簡嫚書、楊小黎及新生代演員吳子霏等網紅、藝人一起響應，錄製了「全民食物逆轉剩」完食接力的公益宣傳影片，廣邀全民一起實踐「珍惜食物，吃多少就點多少」。

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▲10月16日聯合國世界糧食日，在台灣全民食物銀行發起「全民食物逆轉勝計畫」。（圖／台灣全民食物銀行協會提供）

全民食物逆轉剩，號召社會大眾在自己的Facebook上傳「自己與吃光餐盤合影」的完食照片，並加註「#支持全民食物逆轉剩」，讓每個人都能化想法為具體行動，減少台灣食物浪費的情況。

主辦單位有鑒於台灣一年浪費的食物達384萬噸，高達1萬3500座101這麼高，根據2020年星展銀行調查台灣1萬名民眾的結果顯示，約有94%受訪者表示「非常在意或在意」食物浪費議題。

但日常生活中有67%受訪者認為自己「經常浪費食物」，卻有89％民眾認為因為「買太多、吃不完」才是主因，所以減少浪費，珍惜食物才是解決浪費食物的重要課題。

▲知名藝人簡嫚書響應全民食物逆轉勝計畫。（圖／台灣全民食物銀行協會提供）

也呼籲民眾響應將在自己的Facebook上傳「自己與吃光餐盤合影」的完食照片，並加註「#支持全民食物逆轉剩」，讓每個人都能化想法為具體行動，減少台灣食物浪費的情況。

▲知名藝人楊小黎響應全民食物逆轉勝計畫。（圖／台灣全民食物銀行協會提供）

台灣全民食物銀行協會成立於2011年，是台灣唯一獲跨國的食物銀行網絡「全球食物銀行網絡(Global FoodBanking Network；簡稱GFN)」認證合格的食物銀行，並於2021年榮獲內政部全國性社會團體公益貢獻獎「銀質獎」。

▲新生代演員吳子霏響應全民食物逆轉勝計畫。（圖／台灣全民食物銀行協會提供）

全民食銀呼籲不浪費食物，並致力於推動各界捐贈食物，以組織對組織的運作方式，將勸募的食物免費無償轉贈給全台灣合作的近200家中小型社福機構，於台灣各地落實執行有成，相關活動計畫請上台灣全民食物銀行協會網站。

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