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台海衝突一觸即發！美聯社：台灣如火藥庫　中國恐傾盡軍力攻擊

▲▼台海關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前的台海關相當緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著中國對台灣的軍事威嚇增加，台海形勢也變得愈發緊張，儘管有不少專家認為台海爆發直接衝突的可能性不大，但美聯社最近卻指出，由於中美兩國無法在台海問題上取得共識，導致台灣目前的狀態就像個「火藥庫」一般，任何意外或誤判都可能導致戰爭一觸即發。

據美聯社報導，倫敦國際戰略研究所防務分析師博伊德（Henry Boyd）表示，美國目前已將與中國競爭一事提上議程，「抵禦中國本身就已經構成強大的動因，因此不對中國應戰將被視為背叛美國國家利益」。

中美兩國在台灣問題上一直存在分歧，中國聲稱台灣是其不可分割的領土之一，而控制台灣是北京政治與軍事思想的關鍵組成部分。作為回應，美國不斷提升提供給台灣的政治與軍事支持，並將目光提升至更廣泛的印太地區，但華府從未明確承諾，會保護台灣免受中國攻擊。

中美雙方最接近戰爭的一次是在1996年。當時，中國對美國不斷為台提供支持深表不滿，以軍事演習展現實力，在台灣總統大選前向距離台灣約30公里的水域發射飛彈。隨後，美國向台海派出2個航艦打擊群，擊退了當時沒有航艦的中國。

此事對中國產生了極大的打擊，於是北京政府開始展開軍事改革。事隔25年後，如今的中國已有能力輕易反擊導彈防禦系統，還可裝備、建造自己的航艦。博伊德指出，儘管中國擁有的航艦數量不如美國，但一旦台海衝突爆發，中國傾盡其海軍力量，輔以陸基反艦飛彈的話，軍事力量不容小覷。

▲▼習近平（左）、蔡英文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平（左）9日發表「反台灣獨立」的相關談話，隨後蔡英文（右）也強調了台灣捍衛國土的決心。（組圖／達志影像／美聯社）

美聯社指出，雖然台灣在中國攻擊時擁有主場優勢，可發動軍事力量，加上用飛彈襲擊中國的彈藥或油料，拖延時間讓美國或其他盟國派兵來救，但台灣國防部對中國軍事能力的評估報告也指出，中國已有能力封鎖台灣的港口和機場，唯一缺乏的是大規模聯合登陸作戰所需的後勤支援，不過中國正在強化相關能力。

台灣總統蔡英文目前正積極尋求國際的幫助，她最近投書《外交事務》（Foreign Affairs）時指出，台灣若落入中國之手，將對亞洲和平引發「災難性」後果。美國目前已「嚴重關切」台灣所面臨的威脅。

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