台海衝突一觸即發！美聯社：台灣如火藥庫　中國恐傾盡軍力攻擊

▲目前的台海關相當緊張。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

隨著中國對台灣的軍事威嚇增加,台海形勢也變得愈發緊張,儘管有不少專家認為台海爆發直接衝突的可能性不大,但美聯社最近卻指出,由於中美兩國無法在台海問題上取得共識,導致台灣目前的狀態就像個「火藥庫」一般,任何意外或誤判都可能導致戰爭一觸即發。

據美聯社報導,倫敦國際戰略研究所防務分析師博伊德(Henry Boyd)表示,美國目前已將與中國競爭一事提上議程,「抵禦中國本身就已經構成強大的動因,因此不對中國應戰將被視為背叛美國國家利益」。

中美兩國在台灣問題上一直存在分歧,中國聲稱台灣是其不可分割的領土之一,而控制台灣是北京政治與軍事思想的關鍵組成部分。作為回應,美國不斷提升提供給台灣的政治與軍事支持,並將目光提升至更廣泛的印太地區,但華府從未明確承諾,會保護台灣免受中國攻擊。

