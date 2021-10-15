相驗結果出爐！11月大女嬰「送保母家2天」亡…檢曝：將進行複驗

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

一名父親在臉書上控訴，將女兒送到保母家才2天，就因腦部出血、昏迷不醒，被送入醫院，「頭部受到嚴重撞擊，兩隻眼睛出血」，開刀4小時過後，因腦壓高到「頭蓋骨蓋不上」，最後於15日凌晨宣告身亡。網紅「鳳梨」是這對父母的朋友，也在臉書上曬出女童生前照片，直言「眼眶是濕的」。

▲女嬰送保母家才2天，送醫搶救身亡，保母稱是「跌倒撞到頭」。（圖／翻攝臉書）

高雄市仁武分局14日晚間8時30分許，接獲蔡姓阿嬤報案，表示孫女送至53歲蔡姓保姆家中托育，期間保姆通知小孩不慎跌倒頭部撞到地墊，隨即通報119送醫救治。後因情況不樂觀，於10月15日凌晨由醫生宣告死亡。家屬遂至本分局報案，依規定受理、通報。

警方獲報後，立即通報社會局家防中心啟動兒少保護機制，並通知相關人製作筆錄，已於15日報請橋頭地檢署檢察官相驗中。

針對這起案件，橋頭地檢署說明，檢察官於今日（110年10月15日）接獲轄區高雄市政府警察局仁武分局報告，本署轄內○○醫院發生嬰兒(約11月大)死亡案件，身上有不明傷勢，故報請檢察官相驗。

經檢察官會同法醫師初步相驗結果，遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。同時指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調查釐清案發過程 。