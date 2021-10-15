獨／城中城哪是鬼樓！女鄰居喜見他平安活著　嗨喊：祝你吃百二

記者吳奕靖、陳雕文／高雄報導

高雄城中城大火奪走46條人命，一名住在7樓的男子躲在屋內，並用濕棉被把身體裹住，最後成功被救出。他全身被燻黑，聽到城中城要被鷹架封鎖圍籬，但他的家當都在屋裡，因此拖著不適的身體偷偷出院跑回家，後來一名女鄰居發現了他，兩人擁抱相見歡，女鄰居還對男子說，「祝你吃百二（活到120歲）！」

▲惡火中倖存的呂男跟鄰居打鬧，感情超好。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，倖存的呂姓男子原本在醫院治療觀察，後來得知大樓將搭起鷹架圍籬，儘管身體不適還是急著離開，因為他逃生時只有帶手機，所有貴重物品都在家裡，因此穿回被燻黑的衣服，連住院手環都沒拆就回家，奔回城中城大樓時，還拜託警察和現場官員，讓他回家拿證件，甚至一度情緒失控說，「沒錢沒證件要怎麼活」！

警方見狀立即安撫情緒，並決定與社工陪同呂男入屋拿貴重物品，男子整理四箱家當、牽了一台腳踏車、帶了約萬元現金，穿拖鞋走出燻黑的家，這些就是他僅有的財產，不能再失去了…離開前還跟警方頻頻道謝。

▲女鄰居在得知火警後就來尋找呂男。（圖／記者吳奕靖攝）

呂男拿好家當下樓後表示，大家都說城中城是「第一鬼樓」，裡面哪有鬼？「我在這邊住了10幾年，從沒看過鬼，大家不要有過多揣測」。

後來女鄰居看到呂男，激動地說，「找到你了！」女鄰居向記者表示，她在火警之後就一直找呂男，終於找到了！看到呂男平安也讓她放下心中大石頭。

呂男跟女鄰居你一言我一句互虧，感情相當好，還要記者別亂拍，避免別人誤會，呂男說，「我們是好朋友」。

▼呂男跟女鄰居你一言我一語互虧，為這悲慘的惡火帶來一絲絲快樂。（圖／記者吳奕靖攝）