紀念酒作見證　成大攜手馬祖讓戰地轉身與再生

▲成大與馬祖酒廠推出90週年紀念酒。（圖／成大提供）

記者許敏溶／台北報導

成功大學歡慶90週年校慶，與馬祖酒廠攜手推出「成功大學90週年紀念酒」，也展開「戰地轉身•轉譯再生」計劃，成大表示，將結合成大跨領域教師群，用豐厚學術能量與馬祖在地文化底蘊，針對馬祖進行再造歷史現場及戰地轉生計劃，希望透過藝術設計，讓馬祖從戰地文化景觀找尋未來永續發展。

為歡慶90週年校慶，成大限量發行9999瓶「成功90校慶紀念酒」，今天在台北舉行校慶紀念酒新品發表會，成大校長蘇慧貞表示，成大90年的歷史有一個期待，不僅光榮成大所在的台南，也繼續承載台灣，更應展現世界一流大學的態度與思考，在更遠的地方、不同的基地去展出我們貢獻，也就是「戰地轉身•轉譯再生」計畫，體現90年來深受社會信任的成大特質「我們既承諾也實踐」。

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成大建築系名譽教授傅朝卿認為，馬祖軍事遺跡具世界級文化價值，去年校長蘇慧貞帶領校內一級主管前往馬祖，舉辦共識營，誕生成大90校慶紀念酒，而馬祖質樸、直觀、純粹的軍事遺跡非常特別，成大、馬祖「戰地轉身•轉譯再生」計劃，希望透過藝術設計，讓馬祖從戰地文化景觀找尋未來永續發展。

成大表示，這次馬祖「戰地轉身」計劃，以「場域實踐」、「品牌識別」與「大學責任」三大面向，為馬祖整體進行發展思考，集結成大建築、工設等跨領域教師群，與台灣得獎年輕建築師統籌計劃，邀請國內知名建築師到馬祖各據點進行歷史現場再造，也進行馬祖品牌形象設計，以走進社會，參與社會創新精神建立成大與馬祖的在地連結，協助推動島嶼博物館，以美感與文化提昇進行生活場域再造，並讓豐厚的學術經驗能量與馬祖在地文化底蘊相結合，共同彰顯「藏行顯光、成就共好」的美好精神。

「謝謝成大讓馬祖看見自己的價值。」連江縣縣長劉增應指出，成大跟馬祖的合作，不只推出成功90紀念酒，還包含再造歷史現場及戰地轉生計劃，馬祖過去是戰地、是前線，未來這幾年將是馬祖發展非常重要的關鍵時刻，期望這次與成大合作，一如成功90紀念酒，完美，經典，讓馬祖精彩轉生，跟世界共享馬祖美好。

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