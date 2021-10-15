山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工　暴雨致汛情「5天運費漲25%」

▲山西臨汾鄉寧為大陸三大焦煤基地之一。（圖／翻攝時代周報）

記者魏有德／綜合報導

山西臨汾鄉寧縣為大陸三大主要焦煤基地之一，煤田面積約1600平方公里，佔總面積78%以上，總儲量153億噸，可採儲量107億噸，是著名的「煤炭之鄉」。據了解，山西2日至7日暴雨帶來的秋汛雖未造成煤礦生產影響，但當地多道路卻出現不同程度山體滑坡、塌方、落石等險情，甚至有公路中斷，對煤礦運輸及下游產業造成相當程度影響。

▲受山西暴雨影響，當地煤礦運輸價格暴漲。（圖／翻攝時代周報）

《時代周報》報導，由於缺乏原煤、道路運輸受阻，加上暴雨對工作環境造成影響，鄉寧部分洗煤廠（除去原煤中礦物雜質，並將煤分成不同規格產品的煤炭加工廠）陷入停工停業狀態。與此形成強烈對比的是，臨汾運煤車供應吃緊，運費出現暴漲，5天內漲幅約25%。

山西某物流運輸公司領班華正（化名）表示，因業務繁忙，公司24小時運貨，遇到撞檔期只能加價調車，「運費跟著油價上漲，再加上最近用煤緊張，貨都急著往外走，車不夠用，價格自然就漲上來。」

鄉寧縣某焦煤代理公司的業務經理陳歡（化名）指出，過去幾年山西對焦煤進行限產，全省產能有所減少，「近期焦煤需求量大供應少，高質量煤炭進貨價逼近4000元人民幣（約17200元新台幣）/噸，成本較高且進貨後沒有市場，因此無法滿足客戶的訂製化需求。」

陳歡透露，「現在基本上貨都比較少，（煤在）路上也回不來。沒辦法確定價格，一天一個價，公司目前只剩下不到5000噸的貨量，只能以現有貨量賣。」

至於在原料方面，山西暴雨對鄉寧煤礦生產未造成影響，鄉寧焦煤集團工作人員王華指出，這次暴雨導致礦區周邊山體出現多處小型山體滑坡和地面坍塌，「一塊巨石從山上滾下來，直接砸中公司門衛室屋頂，幸好沒砸到人。」

王華表示，「國慶至今，公司一直都是三班制，每班8小時，24小時趕工，暴雨之後，公司格外注重安全，為確保煤礦安全生產，每一個班都會安排一名礦長親自帶隊下井。」

數據顯示，山西受暴雨影響，公路災損6021.36公里，其中高速公路受損6.26公里，普通國省幹線公路受損993.1公里，農村公路受損5022公里。截至11日止，高速公路、普通國省幹線和農村公路分別搶通阻斷路段30處、19處和2800處，全省道路運輸基本恢復通暢。

