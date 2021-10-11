山西暴雨5萬人被轉移　央視：5天內「98.6個西湖」水量倒入太原

▲山西暴雨導致數萬人被轉移。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

山西「十一」長假期間遭逢連日暴雨，近5.5萬人被緊急轉移，災情慘重。大陸官媒《央視》10日報導，光是山西省會太原市就降下了14.9億立方公尺的雨水，大約等於98.6個西湖的蓄水量。

據山西省氣象台統計，往年，山西省降水主要出現在每年的6月到9月，10月份全省月平均降水量僅為31.1毫米。但是今年，10月2日20時到7日8時，山西全省過程降水量在15.4毫米到285.2毫米之間，全省117個縣（市、區）中，有18個降水超過200毫米，有51個縣市區降水在100毫米到200毫米之間。

10月2日20時到10月7日8時，山西省會太原市的降水量達203毫米，據公開資料，太原市6909平方千米，這期間，太原總共下了14.9億立方米的雨水，而西湖的蓄水量為1400萬立方米，相當於98.6個西湖的蓄水量被倒進了太原。

山西為產煤大省，暴雨洪災也導致當地60座煤礦停產。據山西省能源局公開資料顯示，山西省目前共有682座煤礦，年產能從幾十萬噸至兩千萬噸不等，生產煤礦主要分布在11個市，其中，有五個城市的年合計生產能力均超過了1億噸。

不過，與此同時，山西省內有超過600座煤礦仍在正常生產，不少煤礦選擇了放棄假期，全力組織生產。

暴雨不只影響了煤炭的生產，還對出行和煤炭的運輸造成了一定的影響。截至10月10日17時，山西境內共計60處公路中斷，其中，臨汾、運城、晉城受影響最為嚴重，中斷公路分別為17處、13處、10處，各地交通運輸部門正在抓緊搶通中。