英女王關注COP26出席名單　嫌缺席領袖「光說不練很煩」

▲英國女王伊莉莎白二世籲COP26別「光說不練」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於當地時間14日出席威爾斯議會，與議會主席瓊斯(Elin Jones)談論月底的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)時說到，「他們光說不練時真的很煩。」威廉王子也曾譴責埃隆.馬斯克等億萬富翁忙於開創太空旅遊，卻不關注地球上的環境問題。

據The Guardian報導，英國女王伊莉莎白二世與議會主席艾琳.瓊斯的談話中提及，將於10月31日出席在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)，正在計劃與其他王室成員一起出席。

伊莉莎白二世說，「這是一場很特別的議會，我一直在關注COP26的一切，仍然不知道是誰會參加，只知道不來的人......他們說話時真的很煩人。」

瓊斯回答，「今早在電視上看到你的孫子威廉王子說，沒有必要去太空，我們需要拯救地球。」伊莉莎白二世笑著說，「是的，我看過了。」

▲威廉王子譴責應專注在地球問題，而非開拓外太空。（圖／路透社）

報導引述，威廉王子曾譴責埃隆.馬斯克和傑夫.貝佐斯等億萬富翁不斷開創外太空旅遊，而非關注地球上的環境問題，「我們需要世界上最聰明的頭腦，專注於解決地球上的問題，而不是尋找下一個可以居住的星球。」

報導最後提及，目前尚未確認參加COP26的領袖名單，包括澳洲總理斯科特.莫里森、中國國家主席習近平、俄羅斯領導人弗拉基米爾·普丁、印度總理納倫德拉.莫迪和巴西總統賈爾.博爾索納羅等。美國總統拜登已確認將會出席。