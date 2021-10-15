各地疫苗大規模開打！指揮中心曝3條件：診所只能打單一疫苗

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

各地應戰疫苗大規模開打，台北市政府規劃診所施打莫德納疫苗、醫院施打BNT，而花博則是接種AZ，讓疫苗接種點單純化，避免發生打錯疫苗的狀況，對此，指揮中心表示，謝謝台北市政府的安排，目前建議診所只能打一種疫苗，而大型接種站可以有不同的選擇，但要安排好動線以及控管人流。

本站稍早報導指出，台北市副市長蔡炳坤，15日受訪表示，第12期的疫苗施打又更複雜，莫德納、AZ、BNT等3種疫苗同步施打，為了避免混亂，北市規畫讓診所施打莫德納疫苗，醫院則施打BNT疫苗，而花博則是接種AZ疫苗，讓個疫苗接種點施打的疫苗單純化，避免發生打錯疫苗的狀況。

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蔡炳坤還提到，10月22日起將開放夜間時段接種，開放晚間6點到9點時段，讓年輕的上班族會有更多選擇。

蔡炳坤表示，目前中央疫苗足夠，但各地的醫療量能吃緊，目前台北市的醫療能量是全國最充足，合約診所超過200所。但蔡認為，疫苗也不要打太急，可能會出狀況。

蔡炳坤強調，為了因應第12期的3種疫苗需求，會儘量來開設施打站點，看醫院能否再加開院外施打點，且不會讓一個地點打兩種疫苗，讓施打流程單純化。

對於台北市政府的最新接種疫苗規劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前建議診所只能打一種疫苗，避免出錯，至於醫院部分，如果有不同的門診，就可以有不同接種的疫苗廠牌；另外，大型接種站則是可以有不同的選擇，但安排動線跟人流要進一步管控，謝謝台北市政府的安排。