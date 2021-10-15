奶爸舉高高下秒失手「摔爆兒子後腦」成植物人 　醫：一半腦黑了





▲爸爸舉高高把孩子摔成植物人。（圖／翻攝自河南都市頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

親親、抱抱、舉高高是不少人都喜歡和寶寶的互動遊戲，可最近，河南商丘的王姓父親多希望自己從未和孩子玩過這個遊戲！王男和妻子育有3個可愛的孩子，一家人生活得幸福美滿，日前，他發現兒子對頭頂的燈很感興趣，就帶他玩起舉高高，不想一下沒接住，竟把兒子當場摔成腦出血變植物人！

據《河南都市頻道》報導，隨後，孩子被緊急送往醫院治療，醫生告訴夫妻倆，孩子情況十分兇險，想要恢復到以前不可能了。

王男回憶，「我抱我兒子玩，他想讓我抱著他抓燈，我就一抱一提一抱一提，第二下沒接住直接摔到地下了，直接後腦勺著地，（孩子）一會渾身發軟，我就趕緊打了急救電話，醫生說是腦出血。」他悲痛轉述醫生的話，「孩子現在腦子一半是黑的，根本醒不了，醒來不是傻就是植物人了。」

對此，妻子淚崩，「後悔死了，早知道碰都不會讓他碰孩子，不敢往回想了，以後的日子該怎麼過。」王男也哽咽道，「我一輩子都過不去這個坎，這一輩子都不會原諒我自己。」

目前，王男的兒子仍在接受治療。

▲父親後悔不已。（圖／翻攝自河南都市頻道）

其實，舉高高這樣一個簡單的互動遊戲，藏著巨大的殺傷力，這樣的悲劇已經不僅發生過一起，2019年，珠海一名爸爸將3歲女兒舉高高時，忘記了頭頂旋轉的吊扇，結果葉片瞬間從孩子頭上削過，鮮血直流。2020年，山東一名爸爸和1歲3個月大的兒子玩舉高高時，一個失手，兒子栽倒在地，顱骨當場粉碎性骨折。