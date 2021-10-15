新竹第一座共好冰箱開幕！在地饅頭包子、麵包店都投入計畫

▲新竹第一座社區共好冰箱開幕，新豐以馬內利福音中心的牧師駱明發（左）雖已高齡，仍親力親為到愛心店家領取物資。（圖／基督教芥菜種會提供）

記者林育綾／綜合報導

新竹第一座「社區共好冰箱」啟用！由位在新豐鄉的新豐以馬內利福音中心，串聯4間位於竹北市的愛心店家分享物資，包括在地的永達饅頭店、禾岳包子店、禾高包子工坊、思源麵包蛋糕店皆投入計畫，達到社區自助互助、共享共好的願景。

基督教芥菜種會推動「共好冰箱」，今年已在台中、台北、花蓮、屏東等地贊助推廣。而新竹這座共好冰箱，自試營運至今已服務超過100人次，對象包含弱勢族群、新移民、長者與更生家庭等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當中一名患有輕度智能障礙的弱勢青年小羅，從小由奶奶辛苦做資源回收，獨自將他扶養長大，因本身情況無法穩定就業，因為共好冰箱的愛心物資，幫助他們一家不必擔心下一餐沒著落。

投入此計畫的在地店家包括永達饅頭店、禾岳包子店、禾高包子工坊、思源麵包蛋糕店。其中思源麵包蛋糕店老闆娘呂姊表示，店名取為思源意即「當事業有成，莫忘飲水『思源』」藉由參與物資分享，期待能幫助到更多社區居民。



其中新豐以馬內利福音中心的牧師駱明發，雖已高齡70歲，仍親力親為到愛心店家領取物資，他表示，「很開心能有這麼多的店家願意一起參與共好冰箱的服務，店家參與的一小步，在社區中會接連影響許多人事物，使社區共好的理念能邁進一大步。」

新豐以馬內利福音中心本身也承接多元就業服務計畫，培訓新移民婦女廚藝並發展品牌和考取證照，同時納入新竹縣的長照C據點計畫，關懷社區的榮民與眷屬，關心他們身心靈的健康需求，邀請他們多走出家門，與其他居民互動，增進健康與鄰里的和睦關係。

▲新竹第一座共好冰箱開幕儀式。（圖／基督教芥菜種會提供）

新竹第一座共好冰箱開幕儀式，由新豐以馬內利福音中心牧師駱明發、基督教芥菜種會社區發展處處長李士青、新豐鄉忠孝村村長陳讚榮，以及新豐鄉民代表林茂青一同見證。

芥菜種會社區發展處處長李士青表示，今年芥菜種會已在台中、台北、花蓮、屏東等地贊助推廣共好冰箱計畫，很開心如今新竹也有了共好冰箱。而冰箱不只是一個放置捐贈食物的設備，更是一個集結愛與溫暖的所在，讓社區中有需要的居民能獲得幫助，也帶動居民彼此間的交流和互動，促進社區成為一個互助網絡，共同打造共享共好的社區。