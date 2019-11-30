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讓社區更有愛！首屆芥助網鄰舍節南港開跑　響應「1公斤1日捐」活動

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▲▼2019第一屆芥助網鄰舍節。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲第一屆「芥助網鄰舍節」於11月30日在南港舉行起跑記者會及首場巷弄嘉年華活動。（圖／《基督教芥菜種會》提供，以下皆同。）

實習記者趙家玉／綜合報導

「2019第一屆芥助網鄰舍節」於今(30)日下午在南港舉行起跑記者會及首場巷弄嘉年華活動，不僅邀請台北市政府社會局副局長黃清高、活動策劃南港靈糧堂牧師張樹棣、公益大使藝人陳彥允等與會來賓共同參與「1公斤1日捐」活動，更以食物共享、手作市集、藝文表演、物資捐贈等方式增進鄰舍間的情誼，讓社區成為有愛的互助社區。

▲▼2019第一屆芥助網鄰舍節。（圖／基督教芥菜種會提供）

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▲第一屆芥助網鄰舍節活動有近百單位共襄盛舉，舉辦14場巷弄嘉年華、超過30場社區體驗活動以及22間愛心店家在各地響應提早打烊做好事行動。

▲▼2019第一屆芥助網鄰舍節。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲公益大使陳彥允響應2019芥助網鄰舍節，與啦啦隊用熱舞傳遞 「芥力使力，用愛串聯」的社區互助精神。

第一屆芥助網鄰舍節活動有近百單位共襄盛舉，分別在台北、新北、台中、台南、高雄、屏東、台東及花蓮等地區，舉辦14場巷弄嘉年華、超過30場社區體驗活動以及22間愛心店家在各地響應提早打烊做好事行動，邀請全台民眾走入社區，打破厝邊藩籬，一起讓社區更好。

記者會上，公益大使陳彥允與芥助網鄰舍節啦啦隊活動的票選冠軍「新竹市光復中學舞蹈啦啦隊」，用熱舞傳達「芥力使力，用愛串聯」的社區互助精神，呼籲大家一起打造共好社區。

▲▼2019第一屆芥助網鄰舍節。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲以食物共享、手作市集、藝文表演、物資捐贈等方式，邀請民眾參與「1公斤1日捐」行動。

芥助網「鄰舍節」活動，概念源自於法國一件新聞事件，有位老奶奶在家中死亡兩個月後才被發現；為了化解現代人冷漠的心牆，「鄰舍節Neighbor Day」（原文翻譯「樓房的節慶」），變成為一個讓鄰居見面互相認識、發現鄰居之愛的歡慶節日，重建鄰里關係，傳遞友善與合作的價值。

基督教芥菜種會執行長吳小萍指出，芥菜種會以社區自助互助、共享共好為願景，建構社區互助網絡「芥助網」，號召全台有共同理念全台的愛心店家、教會夥伴近9,000間，成立「社區共好點」，提供社區弱勢家庭兒童認養、食物銀行、在地安老與社區營造的服務。

▲▼2019第一屆芥助網鄰舍節。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲第一屆芥助網鄰舍節全台活動時間表。

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第一屆芥助網鄰舍節基督教芥菜種會

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