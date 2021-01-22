貧富不均跟環境影響人際有關！「多走一哩路」培力計畫寒假展開

▲基督教芥菜種會於寒假期間舉辦「大專領導培力營」活動。（圖／基督教芥菜種會提供）



記者林育綾／台北報導

微軟創辦人比爾蓋茲談到「貧富不均」時曾說，環境對於人際互動有很大的影響，而基督教芥菜種會長期致力弱勢兒少貧窮議題，針對大專生舉辦為期四年的「多走一哩路」培力計畫，於寒假期間舉辦「大專領導培力營」活動，幫助青年翻轉生命成為「助人者」。

芥菜種會目前認養服務已幫助超過4000名弱勢家庭的孩童，除了關懷社區裡的弱勢家庭，以及附設安置機構長期照顧的兒少，也關心高中畢業，繼續升大學的青年，幫助他們在忙於打工紓緩經濟壓力的同時，藉由正向人際互動的環境及培力課程，增進新一代大學生職能與自我效能，邁向成為未來領袖的目標。

基督教芥菜種會青年發展部主任張宏恩表示，微軟創辦人比爾蓋茲談到貧富不均時曾說，環境對於人際互動有很大的影響；參加「多走一哩路大專領導培力營」的學員，自信心普遍較薄弱，且受環境的影響，生活態度、溝通與面對解決問題等能力，往往需要更多協助。

課程內容包括帶領學習美國教育哲學家杜威John Dewey所提出批判性思考，也是慎思明辨的思考方式，學員透過隔布認人、矇眼丟球活動，引導學習一套思考、覺察問題的方式，以負責任的態度思考問題，也願意傾聽自己未必認同的觀點，帶來問題解決與創新的可能性。

▲基督教芥菜種會於寒假期間舉辦「大專領導培力營」活動。（圖／基督教芥菜種會提供）

接受芥菜種會扶助6年、就讀遠東科技大學一年級的小成，在課程中學習傾聽、非暴力語言溝通、團隊討論與合作，對於批判性的思維訓練更是一大突破，他希望未來可以運用並帶來改變，也願意分享給別人。

而就讀銘傳大學一年級的小智，國一開始接受芥菜種會的資助，對批評性思考也是印象深刻，他在體驗活動中身為小組領導人，雖然沒有帶領團隊達到目標，但是很感謝可以安全的環境中，學習接受壓力、面對問題與突破困難。

為期4天的「大專領導培力營」，19日起在萬里區芥菜種會孫理蓮紀念營地舉行，來自各地的青年34人參與，透過影片「流浪漢成功逆轉人生─紐約布魯克林的奇蹟」的真實故事，帶領創造正向關係連結，並藉由「圓夢行動」籌劃社區關懷，學習從方案設計到尋求經費資源，為社區裡有需要的人做一件事，參與青年從受助者走向助人者的同時，也朝著成為具影響力和號召力的人，更跨進一步。

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