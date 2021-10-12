莆田滅門案祖孫2死3傷　犯案動機曝光...陸網一面倒挺逃亡兇手

▲莆田警方公布歐姓犯嫌逃亡的照片懸賞緝兇。（圖／翻攝法制時刻）

記者魏有德／綜合報導

福建莆田10日發生一起滅門血案，被害人祖孫四代2死3傷，55歲歐姓兇手仍在逃，引起外界關注。據了解，被害者一家人為歐姓犯嫌鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐姓犯嫌將原有的危房改建新房，導致歐某及90歲高齡的母親一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住長達6年，案發前，兩家人曾出現爭執，全案則由當地警方進一步偵查中。

▲歐姓犯嫌和年邁母親住在簡易雨棚長達6年。（圖／翻攝微博）

《中國新聞周刊》報導，據歐某同村的知情人士稱，歐某於2017年向當地政府申請了危房翻蓋，房屋新建手續批出後，歐某便將原有400平方公尺的房屋拆除，欲在原有土地上建蓋新房，「死者為歐某鄰居，曾多次聯合附近居民阻撓歐某建蓋新房，導致歐某一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住六年。案發前，歐某居住的雨棚因颱風倒塌，雨棚殘片掉入死者家中，雙方因此發生爭執。」

▲歐姓犯嫌在菸盒上寫滿各機關單位及媒體的投訴求助電話。（圖／翻攝微博）

歐姓犯嫌曾試圖向各界求助，根據一張被曝光的照片顯示，在一張煙盒紙上，歐姓犯嫌寫滿包括央視或紀委組織在內的各種投訴電話，甚至在2021年6月時曾在微博上試圖發文維權，卻被置若罔聞，導致問題持續存在，終於在雙方摩擦升級之際，釀成無可挽回的大錯。

▲莆田滅門血案凶手及被害人為鄰居。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，歐姓兇手犯案動機曝光後，大陸網友在微博上雖普遍認為殺人重罪行為不可原諒，但卻一面倒同情歐姓兇手的遭遇，留言數高達3.6萬則，有網友表示，「住雨棚六年？有人管都不至於走到這一步…」；「不敢說殺人是對的，但受害人死有餘辜」；「掃黑除惡3年，這種惡霸為何還會存在？」；「故事內容一點不不陌生，《水滸傳》就是這樣寫的」。