高雄氣爆32死、城中城奪46命　羅智強：今天公祭明天忘記

▲高雄城中城大火重大突破，調查發現一樓有「燒焦香爐」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者黃巈禾／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，目前已累計46死41傷。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，「陳菊氣爆，其邁大火，官還是官，民已無命」。

羅智強14日表示，近20年來，台灣死亡最慘重的二次公安事件，第一慘是這次的城中城大火，奪46命，第二慘是2014年的高雄氣爆，奪32命，都發生在高雄，都發生在民進黨執政下，是巧合、是命運嗎？「不是的，是因為民進黨長期執政的腐敗」，高雄已全無問責機制，反正今天公祭，明天忘記，死再多人，官繼續升，「你覺得，這樣的悲劇會結束嗎？」

▲陳其邁90度鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱攝）



高雄市長陳其邁14日晚間6時許率相關局處首長們，2次90度鞠躬道歉。他責成衛生局、社會局、民政局展開對傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，承擔起照顧受災戶的責任；同時要求警察局、消防局配合檢察官進行火場調查工作，盡快查明並公布釀災原因。

陳其邁強調，市府絕不會迴避責任問題，用最快速度組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽的地方？是否在遭遇問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極之處？此外，立即全面檢討現行消防建管的法規制度。

警消追查起火點，下午到郭姓男住戶的小套房，查扣一個燒焦香爐，因為郭男的黃姓女友曾燃香，疑似亂扔檀香餘燼，涉有重嫌，目前檢警已將此事列入查證重點，持續釐清起火原因。至於該處是否為起火點？消防局尚未證實。