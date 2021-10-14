高雄「城中城」受災戶健保卡遺失　「例外就醫」同享健保身份

▲高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者嚴云岑／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大火累計46死41傷，健保署表示，在火場中受傷民眾健保卡可能損毀或難以取得，呼籲各特約醫療院所應依據「例外就醫」受理就醫。民眾若確定健保卡因火災損毀或不堪使用，也可免費換發新卡，屆時僅需填妥「請領健保卡申請表」，即可就近到各地郵局或戶政事務所等地申請補發。

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，全棟12層樓瞬間陷入火海，高雄消防局獲報後出動72車、145人前往現場搶救，目前已知有87人傷亡，其中46人確定死亡，警消人員持續搜救中。

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健保署表示，火場受傷民眾若健保卡遺失，健保署於各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，請醫療院所於名冊上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

另外，民眾如確定因火災造成健保卡毀損致不堪使用，健保署將免費換發一張新卡。健保署表示，申請換發新卡，僅需填妥「請領健保卡申請表」，就近到各地郵局或透過戶政事務所(限本國籍)、部分公所及該署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打 0800-030-598 或 4128-678，手機請改撥(02)4128-678。