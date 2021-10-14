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社會 社會焦點 保障人權

快訊／城中城惡火吞46命　陳其邁率局處首長90度鞠躬道歉

記者陳凱力、吳世龍、賴文萱／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，目前已累計46死41傷，但隨著救援行動持續深入，傷亡人數可能還會繼續升高。這場惡夜大火，引起NHK、《路透社》、《法新社》等外媒高度關注，CNN、BBC甚至在頭版刊登消息，而高雄市長陳其邁，也在晚間6時許，率相關局處首長們，2次90度鞠躬道歉。

▲城中城惡夜大火帶走45命　陳其邁90度鞠躬道歉了。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

▲高雄市長陳其邁率相關局處長，向所有市民表達沉痛的道歉。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁沉重的表示，守護市民生命財產安全，是身為市長的責任，鹽埕區城中城大禍，造成重大人命，感到無比悲痛，更深切自責，要向患者、罹難者、家屬以及所有市民朋友，致上最沉痛的道歉。

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕區的城中城大樓，今日凌晨發生大火，造成46死41傷悲劇。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，在火災現場搶救工作告一段落的現在，回到市府來指揮後續的工作，先就以下三點事項，向市民朋友報告。

第一、 責成衛生局、社會局、民政局立刻展開對於傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，承擔起照顧受災戶的責任。同時也要求警察局、消防局全力配合檢察官進行火場調查工作，盡快查明並公布肇事釀災的事故原因，絕對要公開透明，向社會大眾負責。

第二、 市府絕不會迴避責任問題！接下來用最快的速度組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽的地方？是否在遭遇問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極之處？這些都要接受行政調查小組的檢視，作為立刻檢討改進的依據。

第三、 立即全面檢討現行消防建管的法規制度。在鹽埕區、甚至其他行政區裡，應該還有好幾棟像城中城一樣老舊的建築，興建於現行的消防建管法規立法之前，呈現外觀最破敗、使用形態最複雜、住戶最弱勢的處境，這些老舊建築在法規上是否仍有不足的部份，導致市民生命財產安全無法獲得充份的保障，我們一定要找出來，透過立法、修法來彌補起來。

▲▼城中城起火瞬間。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方展開追查，監視器也拍下起火瞬間。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁二度鞠躬道歉，他說自己身為市長，要向所有參與火場搶救工作的基層警消人員和醫療人員，說一聲，大家辛苦，並且再一次向所有市民朋友致歉。

至於外界也疑問「為何這次城中城大火燒得這麼嚴重？」陳其邁說，城中城是使用權相當複雜、所有權人也紛亂的地方，所以成立管委會相當困難，過去是住商混和，後來1至6樓廢棄但卻堆置很多易燃物，6樓以上才是住戶，因此造成消防建管處理上相當棘手。

▲▼ 城中城大火，家屬等不到親人崩潰 。（圖／記者吳世龍攝）

▲許多家屬從一大早趕到現場，等到傍晚都還等不到好消息，情緒崩潰 。（圖／記者吳世龍攝）

不管事行政或是整個建管等等相關法規，除了要能夠落實確實執法之外，陳其邁也說，希望未來針對這些沒有管委會的類似大樓，強化並賦予更多的公權力，或是執行相關消防建管法規更落實，這樣才能保障市民生命財產安全。

至於城中城後續是否都更的問題，還須針對大樓結構進行鑑定，今天已有3工會進場鑑識，將就整個建物安全是否符合法規規定，根據最後體檢的鑑定結果來處理。

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