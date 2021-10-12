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蔡英文預計正式就「反惡質罷免」表態　全黨挺3Q陳柏惟

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，民進黨高層12日受訪表示，民進黨不只是基層到高層都支持陳柏惟，連夾層都會力挺他，至於兼任民進黨主席的總統蔡英文，也會在適當的時機，表達對於「惡質罷免文化」的態度。

對於近期國民黨不斷推動罷免行動，民進黨高層指出，從高雄市議員黃捷的前例可以看出來，被罷免的對象不是民進黨籍，所以國民黨的策略就是「刻意見縫插針」，故意要挑撥民進黨和被罷免對象之間的默契，「因此確保彼此默契一致，是對抗「惡罷」的前提」。

民進黨高層表示，黨秘書長林錫耀月初即曾經南下台中與陳柏惟陣營開會商討策略，而民進黨台中地區重要黨公職，包含立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、莊競程等人，也都已公開力挺陳柏惟。在市議員方面，在陳柏惟選區的陳世凱也掛上戶外看板，明確訴求「請投不同意」。

針對近期國民黨的各種行動，民進黨高層分析，上週從中國官媒央視到國民黨，對陳柏惟展開連續四天的抹黑行為，讓整體綠營的支持者都「沸滾起來」，也拜國民黨對陳柏惟的抹黑所賜，陳柏惟的聲量在國慶期間遠遠超過藍營所有政治人物，陳柏惟的每篇發文還可以破10萬讚，連分享數都逼近總統蔡英文臉書的水平。

民進黨高層進一步透露，蔡英文會在適當時機表達對於惡質罷免文化的態度，尤其是蔡英文在國慶日剛發表完的國慶演說，點出了台灣面對中國的「四個堅持」的態度，其實也呼應陳柏惟從政以來，一直堅定守護台灣價值的立場，凸顯國民黨惡意罷免陳柏惟，背後可能牽動本土陣營力量消長的重要性。

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