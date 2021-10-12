謝志偉稱舉國旗令人吐血　國民黨：重重打臉蔡英文

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對駐德代表謝志偉身為中華民國駐德國特任大使，卻揚棄所屬國家的國旗，還聲稱「一邊舉一邊吐血」，國民黨文傳會主委凌濤表示，「謝大使的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡總統與民進黨政府」。

謝志偉在國慶日當天，持「台灣獨立」布條拍照，他今透過臉書表示，這面國旗之所以至今仍鮮紅，是因為曾在台灣補了幾10年的鮮血；知道這點的台灣人在解嚴後都快40年了，「還在幫你們撐旗子和面子，是因為我們於心不忍，不忍你們離根的中華民國和我們紥根的台灣分裂。」

謝志偉還說，「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

針對謝志偉的言論，凌濤質疑，蔡英文才剛在國慶演說時強調，「維持現狀就是我們的主張，會全力阻止現狀被片面改變」，可是蔡英文任命的謝志偉大使，其手中原本應該要大力揮舞的青天白日滿地紅，竟變成了台獨布條，蔡英文聲稱的「維持現狀」，已被自己任命的駐德大使片面改變。

凌濤指出，如果蔡英文不將謝志偉立即革職懲戒，就等於默許謝志偉企圖顛覆中華民國的行為跟主張。

凌濤認為，民進黨的國家主張就是唱雙簧，蔡總統這一頭說中華民國台灣是最大公約數，謝志偉在另一頭視國旗如寇讎，如果蔡英文主席想實踐台獨黨綱，就勇敢說出來，如果謝志偉有骨氣，就不要拿中華民國的政府薪水搞台獨，如果不認同國家，就不要頂著我國外交官名號在國際社會騙吃騙喝。

凌濤表示，蔡英文總統在國慶演說時還提到，「國旗不見了我們一起生氣」，請問面對謝大使「讓國旗變不見」的行為，蔡英文總統您生氣了嗎？謝大使的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡總統與民進黨政府。

凌濤呼籲，請蔡英文總統要恪守中華民國憲法與自己的就職誓言，用行動作為團結表率，不要再把中華民國當成操弄對立的消費工具。