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豪雨今夜強襲紫爆！雨彈連一周　東北風報到「濕涼變天」31→20°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲圓規遠離台灣，雨勢將逐漸減少 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局課長林秉煜表示，雖然圓規颱風遠離，但外圍環流仍帶來明顯雨勢，移入台灣的水氣逐漸減少，台灣附近吹東南風、天氣仍不穩定，配合地形作用，降雨持續，預計越來越晚降雨趨緩，不過東側還有一大片雲帶接近，13、14日（周三、四）北東短暫雨，中南部局部短暫雨，尤其東半部有局部大雨，15日（周五）天氣較穩定，不過到了16日（周六）晚間又變天，北邊有高壓南下，涼空氣為北部、宜花地區帶來明顯降溫，下探20度。

氣象局今（12日）晚8時45分持續發布「豪雨特報」，受南方雲系北移影響，易有短延時強降雨，今晚至明日花蓮、台東地區、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生機率。

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▼圓規帶豐沛水氣，豪雨特報再發「紫爆」。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

受第18號颱風「圓規」影響，局部地區發布「陸上強風特報」桃園以北、蘭嶼、綠島、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區易有9至10級強陣風，新竹、澎湖、東北部及東南部沿海空曠地區也有較強陣風；另外也有「長浪即時訊息」基隆北海岸、西南部、東半部、恆春半島及澎湖、馬祖沿海易有長浪發生，目前新北市龍洞、宜蘭、台東持續觀測到浪高3至5米的浪高。

氣象局預報，今（12日）晚外圍環流影響漸減，雨勢及強風逐漸緩和，但強度仍需警戒，13日受南方雲系北移影響，基隆北海岸及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，風雨較為緩和，但仍有局部大雨發生機率，其他地區水氣較多時偶有局部短暫陣雨，但開始有陽光露臉；溫度方面，桃園以北及東半部高溫30至32度，新竹以南高溫約33、34度。

預計14日南方雲系北移，水氣仍偏多，大環境為偏東風，基隆北海岸及東半部地區斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區偶有局部短暫陣雨，整體雨勢上會逐漸減緩，且有陽光出現，到了15日水氣稍減，僅北東偶有局部短暫陣雨，16日東北風增強，北台灣天氣轉涼，17、18日（周日、下周一）受東北風影響，北台灣天氣較涼，迎風面的東北部地區有短暫陣雨，北部及花東也有局部短暫陣雨。

圓規颱風海警雖然已經解除，但其7級暴風半徑仍維持250公里，處在大範圍低壓環境中，外圍環流仍持續帶來強陣風及降雨，台灣附近各海面風浪仍偏大，迎風面北部、東半部地區降雨顯著，並有短延時強降雨，宜花東已有局部豪雨或大豪雨發生，背風面的西半部降雨較少，高溫在32至36度間，最高溫出現在苗栗頭份達36.8度。

根據氣象局觀測，18號圓規颱風（Kompasu）已於今上午解除海上警報，晚間8時其中心位在鵝鑾鼻西南方約510公里海面上，以時速35公里速度向西前進，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，7級暴風半徑仍達250公里，10級暴風半徑80公里。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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